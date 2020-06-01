Названы троллейбусы, которые станут ходить до 23 часов

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:10:33+03:00

Кроме того, их будут выпускать в рейс каждые 10 минут

Изменить размер текста: A A

В транспортной схеме Омска произошли небольшие изменения. В частности по окончании реконструкции дорог по улице Панфилова и между метромостом и мостом у Телецентре там будут ходить маршрутки. Со списком можно ознакомиться здесь.

Кроме того, еще два маршрута ликвидированы. О причинах можно узнать здесь.

Зато в омском департаменте транспорта сообщают, что два троллейбуса теперь будут ходить дольше и чаще.

– Работу троллейбусных маршрутов № 4 и № 67 с осени этого года планируется организовать в период с 06.00 до 23.00 с интервалами движения менее 10 минут в часы пик, – пояснили в пресс-службе дептранспорта. – После проведения необходимых процедур, документ будет представлен на подпись мэру Омска Оксане Фадиной для окончательного согласования.

ИСТОЧНИК KP.RU