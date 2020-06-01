Названы маршруты, которые пустят по новой дороге на Левобережье

1 Июнь 2020 2020-06-01T13:27:27+03:00

Также известно, о других изменениях в транспортной мети города

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По окончании строительства дороги на Левом берегу между мостами 60-летия Победы и 60-летия ВЛКСМ по ней направят сразу три маршрутных такси: №№ 307, 410 и 415. В мэрии Омска считают, что это поможет улучшить транспортное обслуживание микрорайонов Прибрежный, Кузьминки и Тополиный.

Кроме того, после реконструкции улицы Панфилова там оборудуют остановки и пустят маршрут № 323. Теперь он будет ходить так: по ул. Б. Хмельницкого – ул.3-я Транспортная – ул. Панфилова – ул. Маршала Жукова – ул. Маяковского – просп.Карла Маркса и далее по существующей схеме движения.

ИСТОЧНИК KP.RU