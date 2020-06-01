2020-06-01T13:39:20+03:00
Общество

В Омске ликвидировали сразу два маршрута общественного транспорта

Маршрутки №№ 302 и 309 больше нельзя будет увидеть на дорогах города
Анна МИКУЛА
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В Омске перестали существовать сразу два маршрута общественного транспорта.

Документом планирования также предусмотрено исключение из реестра двух маршрутов: № 302 и № 309. Перевозки по маршруту № 302 не осуществляются с 1 января 2020 года, а так как перевозчик не выполнял условия договора, он был расторгнут. Маршрут № 309 исключается по причине полного дублирования схем движения автобусных маршрутов №№ 14, 25, 276, 424 на участке от микрорайона Юбилейный до СибАДИ, а также троллейбусных маршрутов №4 и № 67, сообщает пресс-служба департамента транспорта Омска.

Новость разместили в официальном паблике горадминистрации. Однако, судя по комментариям, далеко не все местные жители оценили нововведение.

– Зачем убирать 309-ю? – недоумевает Алена Линецкая. – Хоть всегда можно уехать, а вы когда-нибудь пытались сесть на 25-й автобус? Три автобуса на маршруте, 424-я как попало ходит, ее тоже не дождаться.

– Оставьте 309, очень нужная маршрутка и ходит часто, – поддерживает Давил Волков.

– А какое отношение имеют как дублеры маршрутки № 309 троллейбусы №№ 4 и 67? Они что, в Лукьяновку идут? – задается вопросом Татьяна Мамакина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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