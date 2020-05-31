Режим самоизоляции в Омской области будет действовать минимум до 14 июня

31 Май 2020 2020-05-31T07:52:27+03:00

Но послабления могут вводить и раньше

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Стало известно, до какой даты продлили самоизоляцию в Омской области. Ограничения будут действовать минимум до 14 июня. До этого срока самоизоляцию не снимут. Но послабления смогут вводить раньше, если позволит эпидемиологическая ситуация. Больше всего омичи ждут разрешений гулять, открытия ресторанов и кинотеатров, а также запуска дежурных групп в детсадах.

Вице-губернатор Дмитрий Ушаков анонсировал открытие точек общепита с летними верандами уже 6 июня.

Ранее в омском правительстве ввели послабления в режим самоизоляции: разрешили гулять для занятий спортом (исключение - жители старше 65 лет), разрешили работать торговым центрам и автошколам. Запустят власти с 4 июня и дачные автобусы.

ИСТОЧНИК KP.RU