Названа дата открытия в Омске ресторанов и кафе с летними верандами

30 Май 2020 2020-05-30T10:24:51+03:00

Кафе и ресторанам с верандами разрешат работать в ближайшее время. Фото: ВКонтакте

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После послабления режима самоизоляции в Омске анонсировано открытие ресторанов и кафе. Об этом сообщил вице-губернатор Дмитрий Ушаков в своем Инстаграм.

- Анонсировано открытие с 6 июня летних веранд и террас в кофейнях и ресторанах, с соблюдением санитарно-эпидемиологических рекомендаций Роспотребнадзора. Соответствующее решение будет приниматься на штабе 4-5 июня. Предприниматели могут готовиться к данному событию, - заявил Дмитрий Ушаков после окончания заседания оперштаба.

Но для открытия точек общепита есть важные условия: у заведения должна быть открытая терраса, площадь торгового зала не должна превышать 400 квадратов, и рестораны не могут работать при полной загрузке. Владельцам заведений придется переставлять столы и уменьшать количество посадочных мест.

ИСТОЧНИК KP.RU