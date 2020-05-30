Названа дата открытия в Омске ресторанов и кафе с летними верандами
После послабления режима самоизоляции в Омске анонсировано открытие ресторанов и кафе. Об этом сообщил вице-губернатор Дмитрий Ушаков в своем Инстаграм.
- Анонсировано открытие с 6 июня летних веранд и террас в кофейнях и ресторанах, с соблюдением санитарно-эпидемиологических рекомендаций Роспотребнадзора. Соответствующее решение будет приниматься на штабе 4-5 июня. Предприниматели могут готовиться к данному событию, - заявил Дмитрий Ушаков после окончания заседания оперштаба.
Но для открытия точек общепита есть важные условия: у заведения должна быть открытая терраса, площадь торгового зала не должна превышать 400 квадратов, и рестораны не могут работать при полной загрузке. Владельцам заведений придется переставлять столы и уменьшать количество посадочных мест.
ИСТОЧНИК KP.RU