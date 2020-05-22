«Впереди выходные - дайте спасти тех, кто в больницах»: Глава минздрава попросила омичей остаться дома
Глава омского минздрава не оставляет надежд достучаться до сибиряков. Ранее Ирина Солдатова попеняла омичам за плохое соблюдение режима самоизоляции. Прогулки горожан на майских праздниках она связала с резким ростом заболеваемости коронавирусом в регионе. За последние сутки заразились 74 человека.
Сейчас в тяжелом состоянии в омских больницах находится более 20 пациентов. В связи с этим глава минздрава вновь обратилась к жителям.
- Более 20 больных – в тяжелом состоянии. За их жизнь ведется настоящая борьба, исход которой трудно предопределить. Впереди выходные, мы снова и снова просим омичей и жителей области: останьтесь, пожалуйста, дома! Не нужно подвергать риску своих родителей, - сказала министр Солдатова. - Дайте врачам возможность сосредоточиться на спасении тех, кто уже находится в больницах! Это очень и очень важно!
ИСТОЧНИК KP.RU