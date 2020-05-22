«Впереди выходные - дайте спасти тех, кто в больницах»: Глава минздрава попросила омичей остаться дома

22 Май 2020 2020-05-22T11:44:47+03:00

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Глава омского минздрава не оставляет надежд достучаться до сибиряков. Ранее Ирина Солдатова попеняла омичам за плохое соблюдение режима самоизоляции. Прогулки горожан на майских праздниках она связала с резким ростом заболеваемости коронавирусом в регионе. За последние сутки заразились 74 человека.

Сейчас в тяжелом состоянии в омских больницах находится более 20 пациентов. В связи с этим глава минздрава вновь обратилась к жителям.

- Более 20 больных – в тяжелом состоянии. За их жизнь ведется настоящая борьба, исход которой трудно предопределить. Впереди выходные, мы снова и снова просим омичей и жителей области: останьтесь, пожалуйста, дома! Не нужно подвергать риску своих родителей, - сказала министр Солдатова. - Дайте врачам возможность сосредоточиться на спасении тех, кто уже находится в больницах! Это очень и очень важно!

ИСТОЧНИК KP.RU