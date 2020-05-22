В Омске за сутки коронавирусом заболело рекордное число сибиряков

22 Май 2020 2020-05-22T08:26:26+03:00

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Свежие данные о заболеваемости коронавирусом в Омской области опубликовал оперштаб. За сутки в регионе заразилось рекордное число омичей - 74 человека. Таким образом, в регионе уже 838 подтвержденных случаев заболевание коронавирусом. В больницах более 20 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Уже третьи сутки в Омской области обходится без смертельных случаев.

- Несмотря на то, что за последние дни у нас нет случаев гибели пациентов от осложнений COVID-19, медики не расслабляются ни на минуту, - отмечает министр здравоохранения Омского региона Ирина Солдатова. - В стационарах находятся 352 пациента с подтвержденным коронавирусом. Более 20 из них — в тяжелом состоянии. За их жизнь ведется настоящая борьба, исход которой трудно предопределить.

Добавим, что ранее в резком росте числа заразившихся Ирина Солдатова обвинила омичей, которые не соблюдали самоизоляцию на майские праздники.

ИСТОЧНИК KP.RU