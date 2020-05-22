Во вспышке коронавируса минздрав винит нарушавших самоизоляцию омичей

Число заразившихся коронавирусом с начала пандемии в регионе приближается уже к 1000 человек. В последнюю неделю в минздраве фиксируют по 40-50 заболевших. Covid-19 унес уже жизни 17 омичей. Из-за этого в регионе не стали снимать режим самоизоляции, а продлили его до 3 июня.

Министр здравоохранения Ирина Солдатова назвала причину такого резкого скачка заболеваемости. Она винит во всем омичей, которые перестали соблюдать самоизоляцию. На майские праздники жители активно гуляли в теплую погоду по городу.

- По прошествии 2 недель с первых майских праздников, когда жители Омской области пренебрегали мерами изоляции, мы неизбежно столкнулись с тем, что у нас очень тяжелые пациенты поступают прямо из дома. Человек не высказывал никаких жалоб своим близким, занимался привычными делами, а буквально через день уже оказывается в больничной палате и нуждается в кислороде, - рассказала министр Солдатова. - Подавляющее число таких пациентов – люди преклонного возраста: за 70–80 лет, но есть и люди трудоспособного возраста. Команда специалистов сделает все возможное, чтобы они вернулись к своим семьям как можно быстрее.

По словам главы минздрава, почти все последние пациенты с коронавирусом заразились внутри региона от других омичей.

- Поскольку пренебрегали мерами самоизоляции, совершали дружеские и семейные визиты в пасхальные дни, собирались большими компаниями на Радоницу, пользовались хорошей погодой для выезда на пикники и прогулок по городу, - считают в минздраве.

Напомним, что в Омской области с 1 мая действует масочный режим. За появление без средств защиты в общественном месте жителям грозит штраф от 1 000 до 30 000. Отказ магазинов обслуживать покупателей без масок в Роспотребнадзоре назвали законным.