2020-05-22T07:15:03+03:00
Общество

Во вспышке коронавируса минздрав винит нарушавших самоизоляцию омичей

Министр Ирина Солдатова сделала довольно жесткое заявление
Станислав МУХИН
Поделиться:
Комментарии: comments4
Во вспышке коронавируса минздрав винит нарушавших самоизоляцию омичейВо вспышке коронавируса минздрав винит нарушавших самоизоляцию омичейФото: Пресс-служба администрации Омской области
Изменить размер текста:

Число заразившихся коронавирусом с начала пандемии в регионе приближается уже к 1000 человек. В последнюю неделю в минздраве фиксируют по 40-50 заболевших. Covid-19 унес уже жизни 17 омичей. Из-за этого в регионе не стали снимать режим самоизоляции, а продлили его до 3 июня.

Министр здравоохранения Ирина Солдатова назвала причину такого резкого скачка заболеваемости. Она винит во всем омичей, которые перестали соблюдать самоизоляцию. На майские праздники жители активно гуляли в теплую погоду по городу.

- По прошествии 2 недель с первых майских праздников, когда жители Омской области пренебрегали мерами изоляции, мы неизбежно столкнулись с тем, что у нас очень тяжелые пациенты поступают прямо из дома. Человек не высказывал никаких жалоб своим близким, занимался привычными делами, а буквально через день уже оказывается в больничной палате и нуждается в кислороде, - рассказала министр Солдатова. - Подавляющее число таких пациентов – люди преклонного возраста: за 70–80 лет, но есть и люди трудоспособного возраста. Команда специалистов сделает все возможное, чтобы они вернулись к своим семьям как можно быстрее.

По словам главы минздрава, почти все последние пациенты с коронавирусом заразились внутри региона от других омичей.

- Поскольку пренебрегали мерами самоизоляции, совершали дружеские и семейные визиты в пасхальные дни, собирались большими компаниями на Радоницу, пользовались хорошей погодой для выезда на пикники и прогулок по городу, - считают в минздраве.

Напомним, что в Омской области с 1 мая действует масочный режим. За появление без средств защиты в общественном месте жителям грозит штраф от 1 000 до 30 000. Отказ магазинов обслуживать покупателей без масок в Роспотребнадзоре назвали законным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Джигиты на колесах: Денег нет, страховки нет... Договоримся, брат!
По дорогам страны ездят тысячи машин с абхазскими номерами, водители которых плевать хотели на правила дорожного движения, камеры и штрафы. Корреспонденты «КП» попытались разобраться в этом странном социальном явлении на примере одной аварии
Новости 24
Названы примерные даты открытия в Омске садиков и торговых центров
Появилась свежая карта распространения коронавируса в Омской области: Где болеют чаще
В Омске столкнулись 5 машин и автобус
Как использовать птичий помета в качестве удобрений
В Омске за сутки коронавирусом заболело рекордное число сибиряков
Приоритет стратегии успеха - фабрика «Алладин» гарантирует индивидуальный подход!
В Омске каждый день проверяют предприятия, который нарушают санитарно-эпидемиологические требования
Мать и отчим омского «мальчика на гречке» подали апелляцию на решение суда
В Омске закрыли евангелистскую церковь, где нашли нелегального мигранта
Стал известен список омских фирм, работавших без разрешения в карантин
11-летняя омичка, пропавшая после прогулки с собакой, нашлась
«Выпрыгнул из машины на скорости 80-90 км в час»: На видео попала страшная авария в Омске
«Авангард» расстался с одним из тренеров