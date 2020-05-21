2020-05-21T11:20:41+03:00
Общество

В омском Роспотребнадзоре прокомментировали отказ магазинов обслуживать омичей без масок

В ведомстве заявили, что торговые сети имеют на это право
Станислав МУХИН
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Горожане уверяют, что маски купитьГорожане уверяют, что маски купитьФото: пресс-служба правительства Омской области
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Омичи в соцсетях рассказывают свои случаи, когда в магазинах их отказывались обслуживать. Причина - в отсутствии масок. С 1 мая в Омской области введен масочный режим. Сибиряки считают такой отказ незаконным. Накануне правовую оценку ситуации дали в омском Роспотребнадзоре. Там считают: омичи обязаны носить маски.

- Когда введен так называемый масочный режим, любое появление физического лица в общественном месте без маски будет иметь признаки противоправного деяния (действия), направленного на создание угрозы не только собственной безопасности, жизни и здоровью, но и безопасности, жизни, здоровью, санитарно-эпидемическому благополучию иных лиц, - заявили в ведомстве.

Правда магазины должны выдавать маски или омичи обязаны за свой счет покупать их, в Роспотребнадзоре пояснять не стали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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