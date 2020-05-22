2020-05-22T08:56:53+03:00
Общество

Появилась свежая карта распространения коронавируса в Омской области: Где болеют чаще

В регионе заразились уже 838 сибиряков
Станислав МУХИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Число заболевших в Омской области приближается к 1000 человек.Число заболевших в Омской области приближается к 1000 человек.Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА
Изменить размер текста:

Рекордное число заболевших коронавирусом выявили омские врачи. За сутки заразились сразу 74 человека. Причем в минздраве подчеркивают: почти все подхватили вирус от других омичей. В резкой вспышке министр здравоохранения региона Ирина Солдатова винит жителей, которые не соблюдали самоизоляцию и гуляли на майские праздники.

Стала известна карта распространения коронавируса в Омской области. По географии новые случаи заболевания распределились так: на Омск приходится 48 случаев, в Москаленском районе зарегистрированы 7 больных коронавирусом, в Калачинском – 6, в Омском, Называевском, Нововаршавском, Шербакульском по 2, в Исилькульском, Марьяновском, Муромцевском, Таврическом и Русско-Полняском – по 1.

Из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом министр Ирина Солдатова снова обратилась к омичам:

- Впереди выходные, мы снова и снова просим омичей и жителей области: останьтесь, пожалуйста, дома! Не нужно подвергать риску своих родителей. Дайте врачам возможность сосредоточиться на спасении тех, кто уже находится в больницах! Это очень и очень важно, - добавила глава минздрава.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Были у терапевта на приеме - могли заразиться»: У врача Шербакульской больнице нашли коронавирус
Сотрудники омского ресторана сфотографировались ню, чтобы им разрешили работать
Инструкция для омичей: как оплатить ЖКУ не выходя из дома
«Впереди выходные - дайте спасти тех, кто в больницах»: Глава минздрава попросила омичей остаться дома
3 правила как выбрать белье на лето
Плюсы «сельской» прописки
Финал «Холостяка»: Лиза Адаменко и Барбара Пино рассказали о своих чувствах к Антону Криворотову
Стало известно, когда в Омске ожидается жара в +36 градусов с грозой и градом
Последний школьный звонок для омских выпускников проведут онлайн
Названы примерные даты открытия в Омске садиков и торговых центров
Появилась свежая карта распространения коронавируса в Омской области: Где болеют чаще
В Омске столкнулись 5 машин и автобус
Как использовать птичий помета в качестве удобрений
В Омске за сутки коронавирусом заболело рекордное число сибиряков
Приоритет стратегии успеха - фабрика «Алладин» гарантирует индивидуальный подход!
В Омске каждый день проверяют предприятия, который нарушают санитарно-эпидемиологические требования
Мать и отчим омского «мальчика на гречке» подали апелляцию на решение суда
В Омске закрыли евангелистскую церковь, где нашли нелегального мигранта
Стал известен список омских фирм, работавших без разрешения в карантин
11-летняя омичка, пропавшая после прогулки с собакой, нашлась
«Выпрыгнул из машины на скорости 80-90 км в час»: На видео попала страшная авария в Омске
«Авангард» расстался с одним из тренеров