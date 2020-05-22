Появилась свежая карта распространения коронавируса в Омской области: Где болеют чаще

22 Май 2020 2020-05-22T08:56:53+03:00

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Рекордное число заболевших коронавирусом выявили омские врачи. За сутки заразились сразу 74 человека. Причем в минздраве подчеркивают: почти все подхватили вирус от других омичей. В резкой вспышке министр здравоохранения региона Ирина Солдатова винит жителей, которые не соблюдали самоизоляцию и гуляли на майские праздники.

Стала известна карта распространения коронавируса в Омской области. По географии новые случаи заболевания распределились так: на Омск приходится 48 случаев, в Москаленском районе зарегистрированы 7 больных коронавирусом, в Калачинском – 6, в Омском, Называевском, Нововаршавском, Шербакульском по 2, в Исилькульском, Марьяновском, Муромцевском, Таврическом и Русско-Полняском – по 1.

Из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом министр Ирина Солдатова снова обратилась к омичам:

- Впереди выходные, мы снова и снова просим омичей и жителей области: останьтесь, пожалуйста, дома! Не нужно подвергать риску своих родителей. Дайте врачам возможность сосредоточиться на спасении тех, кто уже находится в больницах! Это очень и очень важно, - добавила глава минздрава.

ИСТОЧНИК KP.RU