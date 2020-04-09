Большереченский медведь Кузя дает бесплатные мастер-классы по медитации
Как выяснилось, все мишки в душе немного йоги. По крайней мере, это утверждение точно подходит в отношении обитателей Большереченского зоопарка. Учреждение сейчас закрыто, как и все общественные места, из-за угрозы коронавируса. Однако сотрудники ежедневно радуют видеозаписи с проделками своих подопечных. Те тоже не совсем не скучают в отсутствие посетителей.
Ранее отличную растяжку зрителям продемонстрировал бурый медведь Фома. И вот его гималайский собрать показал, как сохранять невозмутимость даже в непростые времена.
– Кузе уже 19 лет, и он очень любит медитировать, сидя на автомобильной покрышек, – рассказала начальник методического отдела Большереченского зоопарка Наталья Болотова. – Он часами может безмятежно наблюдать за протекающей вокруг жизнью. Это его любимое занятие.
Также сотрудники зоопарка предоставили возможность дистанционно полюбоваться на медведицу Машу и ее подросшее потомство. Вот они:
Медитация Кузи.Видео: Наталья БОЛОТОВА
Маша и дети.Видео: Наталья БОЛОТОВА
ИСТОЧНИК KP.RU