Медведь Кузя из Большереченского зоопарка показал, как правильно делать зарядку

27 Март 2020 2020-03-27T09:23:45+03:00

Он недавно вышел из спячки и пока только набирается сил [видео]

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Сотрудники Большереченского зоопарка сняли забавное видео со всеобщим любимцем - бурым медведем Кузей. Этот косолапый только выглядит милым лежебокой, но в данном случае внешность обманчива.

У этого мишки отличная реакция, он быстрый и ловкий хищник. Несмотря на то, что Кузя только недавно выдел из спячки, он уже начал набирать форму. И даже продемонстрировал, как правильно делать зарядку, чтобы быть таким же сильным и гибким, как он.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/769073" frameborder="0"></iframe> Кузя проснулся.Видео: Большереченский зоопарк

ИСТОЧНИК KP.RU