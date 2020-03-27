Медведь Кузя из Большереченского зоопарка показал, как правильно делать зарядку
Он недавно вышел из спячки и пока только набирается сил [видео]
Фото: скриншот с видео
Изменить размер текста:
Сотрудники Большереченского зоопарка сняли забавное видео со всеобщим любимцем - бурым медведем Кузей. Этот косолапый только выглядит милым лежебокой, но в данном случае внешность обманчива.
У этого мишки отличная реакция, он быстрый и ловкий хищник. Несмотря на то, что Кузя только недавно выдел из спячки, он уже начал набирать форму. И даже продемонстрировал, как правильно делать зарядку, чтобы быть таким же сильным и гибким, как он.
Кузя проснулся.Видео: Большереченский зоопарк
ИСТОЧНИК KP.RU