Маша и медвежата: Косолапая обитательница Большереченского зоопарка стала мамой во сне

В Большереченском зоопарке, как и каждую весную, готовятся в бэби-буму. Первой в этом году открыла сезон бурая медведица Маша. Как и положено представительницам ее вида, она родила во время зимней спячки. А накануне они познакомила своих драгоценных малышей с миром. Все происходящее сотрудники зоопарка сняли на видео.

Фото: скриншот с видео (Наталья БОЛОТОВА)

На записи видно, что Маша - очень заботливая мама. Она постоянно обнюхивает детенышей и то и дело пытается их поцеловать. А те деловито, как и положено грозным хищникам, изучают окружающую обстановку. Правда, сохранять серьезный вид пока получается не всегда - лапы пока не слушаются и малыши заваливаются на бок, становясь похожими на плюшевых мишек.

- У Маши это уже не первое потомство, - рассказала "Комсомолке" начальник методического отдела Большереченского зоопарка Наталья Болотова. - До этого она рожала двойню. И вот в этом году тройня. Пока ребятишки питаются только материнским молоком, но скоро она начнет их понемногу приучать к "взрослой" пище.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/769585" frameborder="0"></iframe> Медведица Маша показала миру новорожденных медвежат.Видео: Наталья БОЛОТОВА

Кстати, у малышей вокруг шеи необычный ободок из белой шерсти - совсем как у гималайских. Впрочем, их отцу Фоме не стоит ревновать к соседу Кузе. Оказалось, все бурые медвежата появляются на свет с такими отметинами, которые с возрастом исчезают.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/769595" frameborder="0"></iframe> Маша и медвежата.Видео: Наталья БОЛОТОВА

В целом же Фома к появлению потомства отнесся философски: Машу он к детям не ревнует, но и в процессе воспитания принимать участие отказывается. Но на всякий случай его отселили в соседний вольер.