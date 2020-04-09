2020-04-09T13:49:57+03:00
Общество

Омская семья с ребенком, у которой обнаружили коронавирус, уже полностью здорова

Они оказались самыми первыми жителями региона, у которых нашли Covid-19
Анна МИКУЛА
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Хорошая новость пришла сегодня, 9 апреля, из областного минздрава. Трое омичей, у которых нашли коронавирус, – молодые родители и ребенок – полностью здоровы

Напомним, они стали первыми омичами с таким пугающим диагнозом. Омичи заразились инфекцией в Арабских Эмиратах, откуда вернулись домой в конце марта. По счастью, Covid-19 протекал у них в очень легкой форме, практически бессимптомно. По словам пациентов, если бы у них не взяли необходимые после посещения заграницы анализы, они бы даже не догадывалась, что больны.

– Главу семейства поместили в стационар Городской клинической инфекционной больницы им. Далматова, где получал все необходимое лечение, – рассказали в пресс-службе областного минздрава. – Маму и ребенка госпитализировали в Городскую детскую клиническую больницу № 3, где им также оказали всю необходимую помощь. Сегодня врачи обеих больниц оценили результаты контрольных анализов, которые показали, что пациенты здоровы, и в эти минуты готовятся документы к их выписке.

Добавим, в общей сложности в Омской области известно о 15 случаях заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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