2020-04-09T12:14:42+03:00
Общество

За минувшие сутки в Омске не выявили ни одного нового заражения коронавирусом

На данный момент с подтвержденным диагнозом в регионе госпитализированы 15 человек
Анна МИКУЛА
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Федеральный оперштаб обнародовал свежую информацию по коронавирусу.

Согласно этим данным, за последние сутки в России подтверждено 1459 новых случаев коронавируса в 50 регионах. 13 пациентов скончались, 118 полностью выздоровели.

В Омской области о новых случаях заражения пока не известно. На данный момент, с подтвержденным диагнозом Covid-19 госпитализированы 15 человек, в том числе несколько детей.

В регионе продолжает действовать режим полной самоизоляции. Местным жителям разрешено выходить из дома только в случае крайней необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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