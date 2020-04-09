За минувшие сутки в Омске не выявили ни одного нового заражения коронавирусом
Федеральный оперштаб обнародовал свежую информацию по коронавирусу.
Согласно этим данным, за последние сутки в России подтверждено 1459 новых случаев коронавируса в 50 регионах. 13 пациентов скончались, 118 полностью выздоровели.
В Омской области о новых случаях заражения пока не известно. На данный момент, с подтвержденным диагнозом Covid-19 госпитализированы 15 человек, в том числе несколько детей.
В регионе продолжает действовать режим полной самоизоляции. Местным жителям разрешено выходить из дома только в случае крайней необходимости.
ИСТОЧНИК KP.RU
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