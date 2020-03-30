2020-03-30T05:16:32+03:00
Общество

«Не выходите из дома без крайней необходимости!»: Из-за коронавируса у троих омичей губернатор выступил с обрашением

Александр Бурков опасается: если местные жители не прислушаются к советам медиков, может повториться то, что случилось в Италии [видео]
Анна МИКУЛА
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В связи с тем, что в Омске выявлены первые заболевшие коронавирусом губернатор Александр Бурков записал видеообращение к гражданам.

Он напомнил, что о зараженной семье стало известно 28 марта – как раз в тот день, когда в регионе был введен карантин. По словам главы региона, медики сейчас контролируют ситуацию и занимаются здоровьем троих инфицированных. Он призвал омичей не паниковать, но отнестись к ситуации со всей серьезностью.

– Первый день реализации карантинных мероприятий показал, что не все омичи правильно отреагировали на просьбы и рекомендации, – говорит Александр Бурков. – Наши меры контроля выявили отдельные предприятия и организации торговли, которые вопреки принятым нормам продолжили работу, подвергая дополнительной опасности заражения вирусом своих работников и клиентов. Многие еще надеются на традиционное русское «авось». Вчера приходилось слышать мнение, что омичам бояться нечего – ведь вируса в области нет. Теперь, к сожалению, уже есть. Надеюсь, что этот факт отрезвит тех, кто пренебрегает мерами безопасности, кто считает меры слишком жесткими и не готов жертвовать своими интересами в условиях пандемии. Оглянитесь вокруг, посмотрите, что происходит в мире. К примеру, в Италии пренебрегали мерами безопасности под предлогом угрозы частному бизнесу. А сегодня там процветает только один бизнес – похоронный. Мы такой ситуации в Омской области не допустим!

Обращение Губернатора Омской области Александра Буркова к омичам 29.03.2020.Видео: правительство Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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