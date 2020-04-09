Подполковника омского СКР Оляницкого, обвиняемого в получении взятки, выпустили из СИЗО

9 Апр 2020 2020-04-09T06:38:55+03:00

До конца следствия он будет находиться под домашним арестом

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Представитель подполковника юстиции Романа Оляницкого обратилась с ходатайством об смягчения меры пресечения для ее подзащитного. Решением Куйбышевского районного суда, где рассмотрели это обращение, Оляницкого выпустили из СИЗО. До окончания следствия он будет находиться под домашним арестом.

Напомним, бывшего начальника следственного отдела Кировского СК Омска обвиняют в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, деньги двумя частями Оляницкий получил через посредника – адвоката Николая Хорошмана. В общей сложности тот передал подполковнику 250 тысяч рублей. Оляницкого задержали 11 ноября сотрудники УФСБ.

ИСТОЧНИК KP.RU