2019-11-15T14:13:23+03:00
Происшествия

Стал известен размер взятки, за которую задержали высокопоставленного омского следователя

Его задержали прямо в рабочем кабинете
Станислав МУХИН
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Силовик арестован.Силовик арестован.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Попался на взятке высокопоставленный омский следователь. В своем кабинете при получении денег был задержан руководитель Следственного отдела по Кировскому округу Роман Оляницкий. Деньги ему в два этапа передавал адвокат одного из омичей, на которого завели уголовное дело. За 250 тысяч силовик обещал действовать в интересах задержанного. Однако теперь в изоляторе оказался сам.

- Сотрудник следственного управления уволен, по ходатайству следственных органов ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении посредника избрана мера пресечения - домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказали в пресс-службе следственного комитета по Омской области.

Проблемы и у адвоката, который был посредником в передаче взятки. Он под домашним арестом. Ему грозит от 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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