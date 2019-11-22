Полковника омского СКР Романа Оляницкого оставли под стражей

СЕГОДНЯ 11:26 2019-11-22T11:30:18+03:00

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Теперь уже бывший начальник следственного управления по Кировскому округу регионального СУ СК Роман Оляницкий пытался обжаловать решение Куйбышевского суда о заключении его под стражу на время расследования. Но в Омском областном суде его оставили без изменения.

Напомним, по версии следствия, полковника Оляницкого задержали с поличным при получении взятки. В общей сложности ему передали 250 тысяч рублей.

Судя по всему, ближайшие два месяца бывший высокопоставленный сотрудник Следственного комитета проведет в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU