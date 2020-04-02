2020-04-02T09:04:04+03:00
Общество

Самоизоляция в Омске 2020: Стало известно, где можно скачать пропуск для передвижения по городу

Но заполнить бланк и выдать его сотруднику должен работодатель
Станислав МУХИН
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По улицам работают патрули.По улицам работают патрули.Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Наконец-то стал понятен механизм выдачи справок и пропусков для нахождения на улицах Омска. Сейчас в режиме всеобщей обязательной самоизоляции выходить на улицу можно лишь за продуктами в ближайший магазин и за лекарствами в аптеку у дома. Однако тысячам омичей начальство не разрешило остаться в нерабочую неделю дома. Им приходится ездить на работу. Для этого нужен специальный пропуск. Стало известно, где его взять и кто должен выдать.

Как оказалось, накануне омское правительство утвердило типовую форму пропуска - бланк скачать можно здесь. Заполнить его и заверить печатью организации должен руководитель фирмы. После этого пропуск выдаётся сотруднику.

Ранее на горячей линии по вопросам коронавируса сообщалось, что за нарушение режима самоизоляции омичам грозит штраф в 5 000. Однако в полиции это не подтвердили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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