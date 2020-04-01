Нарушение домашнего режима самоизоляции в Омске: какие штрафы предусмотрены

Со 2 апреля в Омской области начинает действовать особый режим самоизоляции. Выходить из дома без пропуска и уважительной причины больше нельзя. Уважительная причина теперь - поход в ближайший магазин или аптеку, а также обращение за экстренной медицинской помощью.

Со 2 апреля вступает в силу и запрет на передвижение без пропуска на личном транспорте. Теперь омичи не могут поехать гулять даже в лес и даже на своей машине.

- На личном автомобиле без пропуска теперь передвигаться по городу нельзя. Это считается нарушением санитарного режима, - сообщили "Комсомолке" по телефону горячей линии по вопросам борьбы с коронавирусом. - На машине ехать можно лишь в двух случаях - для получения экстренной медицинской помощи и на рабочее место. При условии, что у вас есть справка от работодателя о том, что ваше предприятие не перешло на удаленку. Справка должна выдаваться руководством, компании их должны получать на своих работников в Роспотребнадзоре. С завтрашнего дня по Омску будут расставлены патрули. Сколько их будет, не знаю. Если вас остановят без справки (пропуска) - грозит штраф от 5 000 рублей за нарушение санитарного режима Омской области.

Как это будет оформляться юридически и с отсылом на какие статьи административного кодекса, пока неясно. Выдадут омичу протокол о штрафе на месте или же потом по почте придет письмо счастья. Слишком много белых пятен сейчас в этих вопросах.

Как сообщили по телефону горячей линии, разрешено передвижение машин по доставки еды, курьеров, фирм, занимающихся грузоперевозками, и таксистов. Но опять же у них тоже должны быть пропуск, выданный работодателю Роспотребнадзором.

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