Стало известно, как будут выглядеть пропуски для проезда по городу
К сожалению, из-за угрозы распространения коронавируса в Омске пришлось ввести пропускную систему. Остальным омичам вплоть до окончания режима полной самоизоляции (дата пока неизвестна даже медикам) гулять или ездить по улицам запрещено. Исключения сделаны только для походов в аптеку и ближайший продуктовый магазин, для того, чтобы выбросить мусор или вывести недалеко от дома собаку. Основные правила здесь.
Уже сегодня омичей на улицах проверяют полицейские. Люди, вынужденные передвигаться по городу из-за работы, должны предъявить соответствующую справку. Выглядит она так:
Так должен выглядеть бланк пропуска.
«Комсомолка» писала подробнее, как и где можно получить такой документ. Прочитать об этом можно здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU
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