Стало известно, как будут выглядеть пропуски для проезда по городу

1 Апр 2020 2020-04-01T16:15:19+03:00

Выдавать их будут только сотрудникам экстренных служб и предприятий, работу которых невозможно остановить

Изменить размер текста: A A

К сожалению, из-за угрозы распространения коронавируса в Омске пришлось ввести пропускную систему. Остальным омичам вплоть до окончания режима полной самоизоляции (дата пока неизвестна даже медикам) гулять или ездить по улицам запрещено. Исключения сделаны только для походов в аптеку и ближайший продуктовый магазин, для того, чтобы выбросить мусор или вывести недалеко от дома собаку. Основные правила здесь.

Уже сегодня омичей на улицах проверяют полицейские. Люди, вынужденные передвигаться по городу из-за работы, должны предъявить соответствующую справку. Выглядит она так:

Так должен выглядеть бланк пропуска.

«Комсомолка» писала подробнее, как и где можно получить такой документ. Прочитать об этом можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU