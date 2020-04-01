2020-04-01T16:15:19+03:00
Общество

Стало известно, как будут выглядеть пропуски для проезда по городу

Выдавать их будут только сотрудникам экстренных служб и предприятий, работу которых невозможно остановить
Анна МИКУЛА
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Фото: УМВД России по ОМской областиФото: УМВД России по ОМской области
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К сожалению, из-за угрозы распространения коронавируса в Омске пришлось ввести пропускную систему. Остальным омичам вплоть до окончания режима полной самоизоляции (дата пока неизвестна даже медикам) гулять или ездить по улицам запрещено. Исключения сделаны только для походов в аптеку и ближайший продуктовый магазин, для того, чтобы выбросить мусор или вывести недалеко от дома собаку. Основные правила здесь.

Уже сегодня омичей на улицах проверяют полицейские. Люди, вынужденные передвигаться по городу из-за работы, должны предъявить соответствующую справку. Выглядит она так:

Так должен выглядеть бланк пропуска.

Так должен выглядеть бланк пропуска.

«Комсомолка» писала подробнее, как и где можно получить такой документ. Прочитать об этом можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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