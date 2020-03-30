2020-03-30T08:21:19+03:00
Общество

Карантин штрафам не помеха: Омские казаки все равно поставили камеры на дорогах

Однако машин на улице не много
Станислав МУХИН
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После объявления карантина в регионе из-за первых случаев коронавируса многие омичи находятся дома. Закрыты кинотеатры, кафе и все торговые комплексы. Неделя с 30 марта объявлена нерабочей по всей стране. Улицы города опустели - машин на них минимум, большинство сибиряков работает удаленно из дома, либо просто получили выходные.

Однако это не помешало омским казакам выставить свои камеры для борьбы с водителями-нарушителями. По данным регионального ГИБДД, треноги сегодня выставлены на следующих улицах: на проспектах Маркса, Мира и Космическом, улицах Герцена, 10 лет Октября, 24-я Северная, 22-го Апреля, 5-я Кировская, Волгоградская, Кирова, 6-я Станционная. Омичи, которые и так недолюбливают казаков с их камерами, недоумевают в соцсетях: кого они собрались ловить в условиях карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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