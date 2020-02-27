«Врачи в противочумных костюмах старались сесть подальше»: Стоматолог из Омска с Diamond Princess рассказал об ужасах больницы Владивостока

27 Февр. 2020 2020-02-27T09:30:31+03:00

Там его снова поместили на карантин из-за бушевавшего на борту корабля коронавируса

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Продолжаются злоключения омского стоматолога Сергея Попова. Того самого, который застрял на карантине из-за короновируса на круизном лайнере Diamond Princess. Он подробно описывал, что проходило на борту.

Как стало известно "Комсомолке", сейчас омич находится во Владивостоке. После трех проведенных дней в Токио на суше его поместили в местную дальневосточную инфекционную больницу. Персонал не скрывает своего страха перед пациентом, который был на "чумном лайнере".

- С содроганием сердца ехал на машине скорой помощи до краевой инфекционной больницы города Владивостока. Я то, уж знал состояние наших больниц и какое меня там ожидает гостеприимство, - рассказывает Попов. - Меня сопровождали две женщины в противочумных костюмах, скорее всего фельдшер и медсестра, наглухо закрытых от предполагаемой инфекции, в очках в пол-лица, старающихся от меня сесть подальше, но разве в машине скорой помощи можно друг от друга спрятаться.

Неприятно удивлен он был и реакций работников больницы на новых пациентов.

- Я дверь приоткрыл, так там, на дальнем медсестринском посту дежурная медсестра от страха чуть в штаны не наложила, закричала, что я разношу инфекцию по отделению. И это медицинский работник со средним медицинским образованием! - рассказывает Попов.

Также омский врач жалуется на плохие условия в палате: отсутствие ремонта, духоту в помещении и отсутствие элементарных бытовых условий.

ИСТОЧНИК KP.RU