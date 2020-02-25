«Китайцев бы убрали, а не разносили заразу по борту»: Россиянин рассказал, как проходила эвакуация с «чумного лайнера» Diamond Princess

Подошло к окончанию экстремальное путешествие омского стоматолога по Азии. Врач Сергей Попов давно мечтал увидеть Японию, поэтому отправился в круиз. Однако отдых сибиряка затянулся. Из-за нескольких подтвержденных случаев короновирусов на лайнере пассажирам запретили сходить на сушу. Японские власти устроили 3700 отдыхающим вынужденный карантин. К слову, сдержать вспышку болезни не удалось - заразились почти 700 человек. Омич считает, что были допущены грубые ошибки при введении карантина (подробнее см. «Есть мнение»).

Сергей Попов провел в заточении лишние 17 дней. Он подробно описывал, что творилось на борту. В последние дни он признавался, что уже морально устал от нахождения на корабле. Себя омич называл узником. О том, что его вынужденный плен заканчивается, Попов узнал только за сутки до высадки. Под дверь его каюты персонал принес бумаги на английском и японском языке.

- Поперек листа были прикреплены четыре красные полосы. Ну, всё думаю, влип. Нашли у меня проклятый вирус. Стал рассматривать надписи, да какие-то еще прорези на бирках. Прочитал, что речь идет про багаж и таможню - настроение стало улучшаться. Думал в больницу повезут, - рассказывает Сергей Попов.

По его словам эвакуация проходило довольно нервно и спонтанно. Дополнительно пассажиров никто не обзванивал и не связывался с ними. А время высадки с «чумного лайнера» перенесли на более раннее.

- Вещи в охапку и к выходу. Никого нет на высадке. Быстро прошел термографию, благо температуры нет и на выход к таможенникам в терминал. Даже паспорта не попросили, только «здравствуй» и «спасибо» и на выход. Нас собралось восемь человек, значит не всех выпустили.

Единственное развлечение - часовая прогулка по палубе. ФОТО: Сергей Попов

Вместо больницы эвакуированных россиян повезли в один из отелей Токио. Автобус с ними сопровождали посольские сотрудники. Всем предлагалось улететь на родину первым же бортом МЧС.

- По дороге сотрудники посольства пытались нас всех уговорить на рейсе МЧС улететь 25 февраля на карантин в Тюмень, дескать вас там еще всех проверят на наличие коронавируса и отпустят, - рассказывает Сергей Попов.

В ближайшие дни он все же отправится на родину. Лететь в Омск придется с пересадками. Там уже предупредили: дополнительно проверять на наличие вируса стоматолога будут и в родном Омске. Не исключено, что какое-то время ему придется провести на карантине. А пока сибиряк гуляет по Токио.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Нельзя было брать китайцев из Уханя на борт!»

Сергей Попов, хоть и не инфекционист, но тоже медик. Он считает, что японцы допустили целый ряд ошибок при введении карантина на Diamond Princess. Именно поэтому число подцепивших коронавирус росло с каждым днем.

1. В Гонконге взяли на борт 300 китайцев, многие из них были как раз из города Ухань, где свирепствовал коронавирус. Их просто нельзя было брать в на борт, - считает Сергей Попов.

2. Если взяли и обнаружили, то в первую очередь надо было эвакуировать этих самых 300 китайцев с корабля. А так разносили заразу по кораблю во время карантина.

3. В первую очередь за китайцами надо было эвакуировать всех японцев и посадить их дома на домашний карантин. Им же проще добраться до своей родной префектуры!

4. Все изолированы под одной крышей, нет ни одного постороннего из порта, просто никто не пройдет. Но в тоже время команда, обслуживающая лайнер, свободно передвигается по всему кораблю. Наверняка общались с портовыми работниками, а пассажиров держат взаперти.

5. Очень плохая организация в японском здравоохранении. С утра взяли мазок, потом через два часа еще одна приходит за мазком, а потом к вечеру еще пришли брать мазки? Никакой нет координации действий.

В ТЕМУ

«Мы тут как в колонии, но больше всех ноют американцы»: Дневник омского врача с лайнера «Diamond Princess»

Еще рано утром, выйдя из каюты, нашел у себя в «почтовом ящике» обращение от главного медика корабля. Я еще подумал, что очередное внушение по поводу профилактики вирусного заболевания. А все оказалось серьезней (далее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Матрос «лайнера с коронавирусом»: На больных страшно смотреть, их постоянно трясет, как от Паркинсона

Самая заметная битва человека с новой вирусной пневмонией разворачивается у берегов Японии. Поле боя — роскошный 12-палубный лайнер «Бриллиантовая принцесса» (Diamomd Princess). 3 февраля он находился в океанском круизе, когда у одного из пассажиров нашли коронавирус. Чтобы не распространять заразу, корабль со всеми людьми на борту (а их почти 4 тысячи!) оставили в карантине у берегов Иокогамы на 2 недели — таков инкубационный период болезни. (Подробнее...)

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Дочь пассажиров лайнера с коронавирусом: Выпустите их, вирус распространяется через вентиляцию!

Чтобы купировать инфекцию, власти Японии объявили на «Бриллиантовой принцессе» карантин, оставили её на две недели (инкубационный период коронавируса) на рейде Йокогамы; почти четырем тысячам пассажиров, соответственно, запретили сходить на сушу. Словно в фильме ужасов (уж простите за избитую метафору), количество выявленных зараженных на судне растет день ото дня – на 7 февраля таковых насчитывалось уже свыше 60 человек. (Далее...)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Пассажиры карантинного лайнера вывешивают простыни с надписью «Хотим алкоголя» и «Америка, спаси нас»

Вирус на борт принес 80-летний китаец, который незадолго до круиза посещал столицу провинции Хубэй. Видимо тогда он и заразился новым видом коронавируса, который унес жизни 564 человек. Мужчина находился на борту в течение пяти дней и 25 января вышел в Гонконге. Он сразу почувствовал себя плохо, был доставлен в больницу, где и в его организме и был выявлен новый штамм. (Далее...)

КСТАТИ

Узники «Бриллиантовой Принцессы» – «КП»: Наша цель – выжить, а русских тут около 50-ти

«Чума 2020 года» давно перешла за границы китайской провинции Хубэй, где зародилась полтора месяца назад. Одна из самых драматичных историй борьбы с коронавирусом сейчас разворачивается на рейде Иокогамы, где ранее на борту роскошного лайнера «Бриллиантовая принцесса» (Diamond Princess) возникла вспышка коронавируса. Из-за этого плавучий дворец превратился в карантинную тюрьму для почти 4 тысяч человек. «КП» поговорила с двумя узниками – американцами Филом Кортером и его женой Гай о том, что сейчас происходит на «чумном корабле». (Далее...)