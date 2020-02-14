«Мы тут как в колонии, но больше всех ноют американцы»: Дневник омского врача с лайнера «Diamond Princess»

Весь мир наблюдает за круизным лайнером «Diamond Princess», который в самом конце путешествия застрял в Йокогаме из-за карантина по коронавирусу. На борту 3 500 человек из 50 стран мира оказались заблокированы на корабле. Число заразившихся растет и уже достигло 218 человек. Среди пассажиров оказался и стоматолог из Омска Сергей Попов. Он подробно рассказал сайту «Комсомольская правда», что сейчас происходит на круизном лайнере «Diamond Princess».

«УРА! Я НЕ ЗАРАЖЕН»

Еще рано утром, выйдя из каюты, нашел у себя в «почтовом ящике» обращение от главного медика корабля. Я еще подумал, что очередное внушение по поводу профилактики вирусного заболевания. А все оказалось серьезней. Пошел узнать на ресепшен последние новости. Терпеливо объяснили, что никакой высадки пассажиров не предполагается и посоветовали сидеть в каюте ждать карантинных докторов. Оказывается, они уже с глубокой ночи стали всех проверять. Позже пришли двое человек с надетыми масками на лицо. Заставили заполнить карантинную форму, что я не был ранее в Китае, а только еду как турист на «Алмазной принцессе» и никуда ни в какие провинции не ездил. Тут же засунули мне в ухо электронный термометр-датчик и записали показания: 36,6. Ура! Я не заражен.

Сергей мечтал увидеть Японию. ФОТО: Сергей Попов

«ВСЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ОТМЕНИЛИ»

На второй день все увеселительные мероприятия, требующие скопления людей отменили. По телевизору по всем каналам транслируют наш суперлайнер. Высказывают мнение эксперты и приводятся данные, что около 3600 человек томятся на борту и взывают о помощи.

Вскоре по радио диктор объявил, что корабль остается в Иокогамской бухте в карантине на 14 дней. Об этом мне по телефону сообщила русскоговорящий представитель «Diamond Princess» Виктория и добавила: это в лучшем случае. Ну, а мне только и остается, как отдыхать дальше в каюте и ждать, когда выпустят на палубу.

Люди, узнавшие, что застряли на 2 недели на судне, столпились у ресепшн. ФОТО: Сергей Попов

В обед разнесли еду в виде поджаренных тостов с колбасными изделиями, сдобренными листиками салата и кусочками помидоров. Выходить из каюты строго запретили. В нашем коридоре сел караулить пассажиров один из членов обслуживающего персонала. Несколько раз выглядывал в коридор, около моей каюты сидит недремлющий страж прямо на полу. Видно решил, что я самый неблагонадежный. По телевизору показывают сцены ужаса. Сцены эвакуации больных пассажиров под прикрытием простыней, чтобы не было видно лица, с борта нашего лайнера. Истерика продолжается. Ну, заболели десять человек! Чего здесь шум подымать!

«КРУГОМ ГНЕТУЩАЯ ПУСТОТА»

Пошел уже третий день карантинного заключения. Утром выглянул в коридор и вижу: идет группа людей в защитных халатах в сторону носа судна – там каюта капитана.

Единственное развлечение - часовая прогулка по палубе. ФОТО: Сергей Попов

Уже и завтрак разнесли и посуду грязную собрали, нас никуда не отпускают. Выждал момент, вышел на палубу, чтобы добраться до лифта. Везде гнетущая пустота. Ни одного человека на четырнадцатой палубе. Бассейны перетянуты сеткой, чтобы никто не купался, да и холодно - всего плюс пять градусов.

Спустился до четвертой палубы, выхожу из лифта, а тут вся команда ряженых в спецхалатах и масках несется мимо меня в сторону выхода с корабля. Кого-то опять эвакуируют, плотно закрыв простынями или балахонами, чтобы видно лица не было. А меня усиленно выпроваживают к себе. Поднялся на свою палубу. Дай-ка думаю, посмотрю, что там, в порту происходит. Смотрю внизу у трапа на пирсе, где раньше играл оркестр, стоит 17 машин скорой. Видно всю Иокогамскую подстанцию скорой помощи собрали у нашего несчастного корабля.

Походил по кораблю. Ни одной живой души. Вернулся в каюту. Стал карточкой открывать дверь своей каюты не открывается. Видно заблокировали дверь. Благо невдалеке ходил человек-уборщик и разносил кроссворды с со сканвордами, попросил открыть дверь.

Три часа дня. Открываю дверь в моем почтовом ящике очередное обращение капитана, два кроссворда-судоку с ответами на обратной стороне и … нераспечатанная колода игральных карт индийского производства в количестве 54 штуки. Ждал питьевую воду – принесли карты! Видно подарок из казино. Через 30 минут приносят маску на лицо. Решили все-таки и пассажиров обезопасить. Только, когда ее одевать, если из каюты не выпускают. Смотрю телевизор. По данным посольства РФ в Токио, у россиян на борту Diamond Princess вирус не диагностирован. Откуда они это знают? Только могу уверенно подтвердить и согласиться с ними.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/759029" frameborder="0"></iframe> Видео изнутри круизного лайнера, помещенного на карантин в Японии.У берегов Японии дрейфует круизное судно. На его борту обнаружено десять человек, инфицированных китайским коронавирусом

20 ЗАРАЖЕННЫХ

На четвертый день лайнер Diamond Princess пришвартовался в порту Йокогамы, чтобы запастись провизией. Число зараженных новым коронавирусом увеличилось еще на 10 человек. В том, что количество инфицированных будет возрастать, сомнений практически не осталось после обнародования первых данных. Из 3700 медики выделили 273 с уже проявившимися симптомами. Анализы были взяты только у них, пока проверили только часть. Уже известно, что зараженных — 20. Результаты 170 человек станут известны в ближайшие дни.

Близко к лайнеру никого не подпускают. Видно, как подъезжают специализированные медицинские автомобили.

На самом судне введены строжайшие ограничения режима. Всех просят оставаться в своих каютах. Тем, у кого есть балкон, повезло больше. Остальные буквально заперты в четырех стенах. Еду и воду разносят каждому отдельно, команда общается с туристами по громкой связи, туристы с командой — с помощью записок, которые они прикрепляют к двери.

Так людям развозят еду по каютам. ФОТО: Сергей Попов

Утром пятого дня попытался я проникнуть на верхние палубы, но все перекрыли и двери заблокировали. Откуда-то из укрытия выплыла дежурная филиппинка с маской на лице и знаками показывает, что надо возвращаться в палату, то есть в каюту. А сама, когда ко мне приближается, боится. Я к ней иду, она от меня. С едой все в порядке, вкусно и много. Приносят в каюту.

Вышел в маске на палубу, а ее успели обработать какой-то дезинфицирующей жидкостью. Но она за ночь замерзла, и палуба покрылась коркой льда.

«ВПЕРВЫЕ ВСТРЕТИЛ РУССКИХ – БЕЗ ОБЩЕНИЯ ТЯЖКО»

Прошел слух, что капитан корабля собирается потихоньку всех выпускать на берег, но видно ничего из этого не получится. Будем ждать. После обеда, всем принесли, каждому пассажиру в упаковке – электронный термометр японского производства, чтобы мерили температуру. Померил 36, 8. Все входы - выходы перекрыты. Никуда не выйти. Стало уже надоедать сидеть в четырех стенах. Только компьютер и выручает.

С масками на лайнере все очень строго - никто без них не ходит. ФОТО: Сергей Попов

Шесть дней взаперти. Ждем завтрака. Как в колонии, или в больнице. Тут не разберешь! Больше всех ноют американцы. Они вечно чем-то недовольны. Опять принесли завтрак, как на убой. Уже 74 человека с борта забрали в больницу с подозрением на коронавирус. Вышел на 15-ю палубу, впервые слышу русскую речь. Оказывается, они уже давно организовали по Whats App группу из русских туристов и перезваниваются. Общение нужно, сидеть в каюте безвылазно тяжкое занятие. Говорят, что у нас на судне эпидемиологическая обстановка стабилизировалась! Ура!

Так проходит еще день. Мы в карантине уже неделю. Становится известно, что компания возместит нам все расходы на круиз. В русскую группу Whats App приходит такое сообщение от круизной компании:

- Для гостей испытывающих психическое напряжение организован телефон. Доступ к обученным консультантам, которые могут оказать поддержку. В отеле есть консультанты, говорящие на английском и японском языках и гости могут звонить прямо из своих кают. Телевизионные программы в каютах улучшаются с каждым днем и печатные газеты доступны на 30 языках. Команда аниматоров корабля добавила спутниковые телевизионные станции, а также добавила более 50 фильмов на разных языках.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/760247" frameborder="0"></iframe> Власти Японии эвакуируют пожилых людей с лайнера Diamond Princess.

РАЗРЕШИЛИ АЛКОГОЛЬ НА БОРТУ

Вчера под ночь портье притащил пакет с какой-то дрянью, в пакете «Ziploc», показал, что надо растирать этот порошок в руках. Пахнет ароматно, но есть ли смысл растирать руки? Подумал, что спрошу у соотечественников. Но пока всех русских волнует один вопрос: доставляют ли мне алкоголь. Я и не знал, что капитан разрешил продавать после 7 вечера, а сейчас и в любое время дня алкоголь. Поздно мне сообщили. День стоматолога, вчера прошел всухую. Обещали, что сегодня принесут, но не больше 350 мл в одни руки. Это всё за деньги. Вчера, оказывается, алкоголь на борту уже кончился. Ведь уже шесть дней пили до этого.

Сейчас ожидаем выход на свободу. А пока принесли улучшенную маску, типа респиратора, влажные антисептические салфетки.

Бассейн укрыли металлической сеткой, чтобы туристы не купались и не хватали заразу друг от друга. ФОТО: Сергей Попов

Все прогулки отменили. Причина простая. После обеда капитан по своему радио проговорил, что сразу 66 человек заболели и ожидают госпитализации в госпиталь! Всего, таким образом, заболевших стало около 140 человек. Ждем следующего дня. Группа русских бунтует, требует ежедневных прогулок по палубе. Считает, что вирус идет через кондиционеры. Отправили петицию капитану.

Меня спрашивают: «А правда, что нельзя прорваться через кордоны на палубу для прогулки?» Отвечаю: «Неправда, никто никого не держит, но почему-то никто не собирается нарушать порядок!»

Я спокойно прошел на 15 палубу и никто не остановил. Походил в толпе и вернулся. Еще дали руки обработать дезинфицирующим раствором. Видно ночью строже порядок!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/759897" frameborder="0"></iframe> В заложниках у «Бриллиантовой принцессы».Более 3700 человек находятся на карантине на борту круизного лайнера «Бриллиантовая принцесса», дрейфующего в Японском море

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