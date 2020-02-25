В реке в Омской области снова обнаружили значительную концентрацию марганца
Очередной случай, когда в воде Омских рек обнаружили опасные вещества, зафиксировали на дня в реке Шиш в Тарском районе. Примерно в 3 км от села Васисс был сделан забор воды, в которой нашли превышение допустимой нормы по содержанию марганца. Согласно данным Обь-Иртышского УГМС, загрязнение классифицируется как высокое.
Аналогичные результаты дважды за последнее время давали пробы из Оми, взятые в центре Омска. В областном Управлении Роспотребнадзора тогда заверили: на территории города нет промышленных предприятий, которые имеют дело с марганцем. Это вещество образовалось естественным способом из-за того, что Омь берет начала из болота.
Вероятно, по той же причине марганец появления появился и в реке Шиш на севере региона.
ИСТОЧНИК KP.RU