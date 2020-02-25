2020-02-25T10:59:17+03:00
Общество

В реке в Омской области снова обнаружили значительную концентрацию марганца

Забор воды делали в Тарском районе
Анна МИКУЛА
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Фото: catcher.fishФото: catcher.fish
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Очередной случай, когда в воде Омских рек обнаружили опасные вещества, зафиксировали на дня в реке Шиш в Тарском районе. Примерно в 3 км от села Васисс был сделан забор воды, в которой нашли превышение допустимой нормы по содержанию марганца. Согласно данным Обь-Иртышского УГМС, загрязнение классифицируется как высокое.

Аналогичные результаты дважды за последнее время давали пробы из Оми, взятые в центре Омска. В областном Управлении Роспотребнадзора тогда заверили: на территории города нет промышленных предприятий, которые имеют дело с марганцем. Это вещество образовалось естественным способом из-за того, что Омь берет начала из болота.

Вероятно, по той же причине марганец появления появился и в реке Шиш на севере региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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