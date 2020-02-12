2020-02-12T11:34:37+03:00
Общество

В омском Роспотребнадзоре заявили, что марганец в Оми – это нормально

Выяснилось, что вещество, огромную концентрацию которого обнаружили в реке, природного происхождения
Анна МИКУЛА
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Омичей то и дело пугают сводками Обь-Иртышского УГМС. То выявляют значительное загрязнение атмосферного воздуха, то обнаруживают опасные вещества в пробах воды из рек в черте города. «Хиты» этого сезона – ртуть и марганец. Превышение предельно допустимой концентрации последней находят последние несколько дней. Тем временем в региональном Управлении Роспотребнадзора прокомментировали ситуацию.

– Превышение марганца характерно для воды Оми и имеет природное происхождение, так как Омь берет начало от Васюганских болот, – сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора. – Вдоль реки на территории Омской области отсутствуют промышленные предприятия, которые используют в своем производстве марганец и могут послужить источником значительного загрязнения речной воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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