В омском Роспотребнадзоре заявили, что марганец в Оми – это нормально
Омичей то и дело пугают сводками Обь-Иртышского УГМС. То выявляют значительное загрязнение атмосферного воздуха, то обнаруживают опасные вещества в пробах воды из рек в черте города. «Хиты» этого сезона – ртуть и марганец. Превышение предельно допустимой концентрации последней находят последние несколько дней. Тем временем в региональном Управлении Роспотребнадзора прокомментировали ситуацию.
– Превышение марганца характерно для воды Оми и имеет природное происхождение, так как Омь берет начало от Васюганских болот, – сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора. – Вдоль реки на территории Омской области отсутствуют промышленные предприятия, которые используют в своем производстве марганец и могут послужить источником значительного загрязнения речной воды.
ИСТОЧНИК KP.RU