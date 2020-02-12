Содержание марганца в Оми еще выросло - теперь оно превышено в 85 раз

12 Февр. 2020 2020-02-12T08:53:47+03:00

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Загрязнение реки Омь продолжается. Если в начале недели превышения содержания марганца в воде превышало норму в 70 раз, то сейчас ситуация усугубилась. Обь-Иртышское управление Гидрометцентра опубликовало данные новых замеров. На 5,9 км ниже Калачинска в полукилометре от места сброса МУП «Коммунальник» содержание марганца составило 0,8439 мг/л. при норме в 0,01 мг/л. Концентрация вещества превышает ее в 85 раз.

Комментариев от властей и контролирующих органов пока не последовало. Ранее в Минприроды заявляли, что экологических надзор рек относится к федеральному значению, за который отвечает Роспотребнадзор. Ведомство пока не комментирует ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU