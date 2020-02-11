В Оми нашли превышение марганца более чем в 70 раз

11 Февр. 2020 2020-02-11T08:07:55+03:00

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О превышении марганца в водах Оми сообщили в Обь-Иртышском гидрометцентре. Там выявили загрязнение реки марганцем. Содержание этого вещества было превышено почти в 70 раз! Это показали пробы сразу в двух местах реки - в 1 км от устья и в 100 метрах выше по течению от Ростовки. Подобное загрязнение уже выявляли несколько месяцев назад вблизи Калачинска.

С чем связано такое превышения марганца в реке, пока непонятно. Контролирующие органы и власти пока не комментируют ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU