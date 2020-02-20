В омском аэропорту из-за коронавируса стали проверять тепловизором все заграничные рейсы
В Омске усиливают меры по выявлению случаев заражения коронавирусом. В аэропорту начали проверять тепловизором теперь пассажиров всех заграничных рейсов. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре. Будет выставлен двойной коридор, через который всех прилетающих дважды проверять тепловизором. Людей с повышенной температурой будут дополнительно обследовать.
Ранее же особое внимание уделялись лишь самолетам, прилетавшим из Азии. С начала года осмотрели уже пассажиров 59 международных рейсов. Всего это около 9,5 тысяч человек.
Кстати, людей, транзитом прилетающих в Омск из Китая, помещают на 14 дней в карантин.
Добавим, что в ближайшие дни в Омск должен прилететь наш земляк стоматолог с охваченного коронавирусом лайнера. Пока большая часть пассажиров судна Diamond Princess держат на карантине. А омич дожидается результатов своих анализов.
ИСТОЧНИК KP.RU