В омском аэропорту из-за коронавируса стали проверять тепловизором все заграничные рейсы

20 Февр. 2020 2020-02-20T14:38:33+03:00

Пока в регионе не выявлено ни одного случая

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В Омске усиливают меры по выявлению случаев заражения коронавирусом. В аэропорту начали проверять тепловизором теперь пассажиров всех заграничных рейсов. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре. Будет выставлен двойной коридор, через который всех прилетающих дважды проверять тепловизором. Людей с повышенной температурой будут дополнительно обследовать.

Ранее же особое внимание уделялись лишь самолетам, прилетавшим из Азии. С начала года осмотрели уже пассажиров 59 международных рейсов. Всего это около 9,5 тысяч человек.

Кстати, людей, транзитом прилетающих в Омск из Китая, помещают на 14 дней в карантин.

Добавим, что в ближайшие дни в Омск должен прилететь наш земляк стоматолог с охваченного коронавирусом лайнера. Пока большая часть пассажиров судна Diamond Princess держат на карантине. А омич дожидается результатов своих анализов.

ИСТОЧНИК KP.RU