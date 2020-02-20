«Итогов анализов так и нет»: Врача из Омска не отпускают с лайнера, закрытого на карантин из-за коронавируса

Еще 19 февраля обещали отпустить всех пассажиров лайнера Diamond Princess, в котором ввели карантин из-за коронавируса. Несмотря на это, стоматолог из Омска Сергей Попов до сих пор не может вернуться на Родину. Он подробно описывал, что происходит на судне во время карантина.

Тем временем, уже четверо россиян подхватили опасную болезнь. Сибиряк несколько раз сдавал анализы. Ранее вирус у него не подтверждался. Но сейчас он не может дождаться результатов обследования. Только после этих данных его отпустят с корабля.

- Шестнадцатый день карантина. Так никаких результатов анализов не принесли. Ждал до 12 часов ночи, что подсунут под дверь, но нет, - рассказывает Сергей Попов. - Одно только радует, что если ничего не принесли, то всё нормально, а если бы нашли вирус, то сразу бы госпитализировали.

Все строго ходят в масках. ФОТО: Сергей Попов

По словам сибиряка, все пассажиры получат компенсацию за испорченный отдых. Дорогу домой так же планирует оплатить компания, организовавшая морской круиз. Другая проблема - на корабле закончилась еда. Команде приходится пополнять запасы с суши.

- Питаться нас перевели на береговое обеспечение. Видно продукты на корабле кончились. Ну, думаю, хоть сейчас будут меньше накладывать. Зря надеялся. Принесли бумажный пакет с ручками, а там: два йогурта, два сока, колбаса копченая, ветчина, сыр, масло, булочки, кекс, круассаны, мандарин, яблоко, банан. И это завтрак! Продолжаем активно худеть, - шутит омич.

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