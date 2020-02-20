Жителям омского севера, оставшимся без газа, разрешат заготавливать дрова

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:54:48+03:00

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На заседании в региональном Заксобрании депутаты обсуждали критическую ситуацию, сложившуюся на Тевризском газоконденсатном месторождении. Из-за того, что скважина так фактически истощена, без газа оказались сразу три северных района Омской области – Тарском, Тевризском и Знаменском.

Председатель Заксобрания Владимир Варнавский в качестве временного решения проблемы предложил разрешить местным жителям заготавливать больше дров. Его идею поддержал глава региона.

– Все вы знаете о проблемах, которые есть. Сложности очень большие, – цитирует Александра Буркова «Омск-информ». – Нам не обещают, что вопрос решится в короткие сроки. Мы должны принять решение об увеличении нормы заготовки древесины.

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Напомним, все началось 30 января, когда у жителей Тары внезапно отключили газ. При этом не только в многоэтажках, где это топливо используется только для приготовления пищи, но и в частном секторе, который газом отапливается. Люди остались без тепла в морозы под -30 градусов. (Далее...)

ИСТОЧНИК KP.RU