2020-02-14T08:43:22+03:00
Общество

В январе в воздухе над Омском нашли превышение бензола и хлорида водорода

Хуже всего экологическая обстановка была в Советском округе
Станислав МУХИН
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Данные о загрязнении воздуха над Омском опубликовало Обь-Иртышское управление Гидрометеоцентра. Там проанализировали состояние атмосферы в городе по итогам января. Чище всего в прошлом месяце было в Кировском и Центральном округах. Уровень загрязнения признали низким.

А вот в Советском округе с экологической обстановкой было хуже всего. Здесь выявили превышение содержания бензола и этилбензола. Уровень загрязнения оценили, как высокий. В Октябрьском и Ленинском округах нашли выбросы бензола и хлорида водорода. По данным Обь-Иртышское управление Гидрометеоцентра, по этим веществам обнаружили превышения в воздухе.

Добавим, что ранее это же ведомство сообщало об экстремально высоких сбросах марганца в реки Омь. Сначала содержание вещества превысило норму в 75 раз, а потом и в 80! Виновника загрязнения реки так и не выявили. А в региональном Роспотребнадзоре заявили, что такое содержание марганца в Оми - норма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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