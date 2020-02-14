В январе в воздухе над Омском нашли превышение бензола и хлорида водорода
Данные о загрязнении воздуха над Омском опубликовало Обь-Иртышское управление Гидрометеоцентра. Там проанализировали состояние атмосферы в городе по итогам января. Чище всего в прошлом месяце было в Кировском и Центральном округах. Уровень загрязнения признали низким.
А вот в Советском округе с экологической обстановкой было хуже всего. Здесь выявили превышение содержания бензола и этилбензола. Уровень загрязнения оценили, как высокий. В Октябрьском и Ленинском округах нашли выбросы бензола и хлорида водорода. По данным Обь-Иртышское управление Гидрометеоцентра, по этим веществам обнаружили превышения в воздухе.
Добавим, что ранее это же ведомство сообщало об экстремально высоких сбросах марганца в реки Омь. Сначала содержание вещества превысило норму в 75 раз, а потом и в 80! Виновника загрязнения реки так и не выявили. А в региональном Роспотребнадзоре заявили, что такое содержание марганца в Оми - норма.
ИСТОЧНИК KP.RU