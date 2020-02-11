«Мы думали – никто не узнает»: 19-летнюю омичку, подарившую на 1 сентября секс школьнику, будут судить

11 Февр. 2020 2020-02-11T15:10:26+03:00

Впрочем, есть у нее и еще хлопоты – девушка уже беременна от другого

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19-летняя жительница деревни Екатериновка Катя Максимова (имя и фамилия изменены) в Усть-Ишимском районе переехала в соседнее село Орехово к 35-летнему мужчине своей мечты. Но вскоре к нему вернулась законная жена с детьми и выгнала соперницу на улицу. А дальше эта история развивалась по замысловатой и непредсказуемой траектории.

– Я сначала думала идти домой пешком, денег на обратный путь не было, – рассказывает «Комсомолке» Катя. – Но все случилось летом, стояла жара. Я скоро устала. Смотрю: попутная машина обратно в Орехово едет. Вернулась. Пошла к егошной родне. Он лелька, ну крестный, то есть, у их дочки. Хотела узнать, как можно уехать к родителям, а дядя Паша (имя изменено) говорит: «Оставайся пока у нас, потом я придумаю что-нибудь».

В итоге Катя задержалась в гостях на три месяца, а однажды поехала с приютившей ее семьей на сенокос Там она и познакомилась с новым мужчиной своей мечты Сашей Николаевым. Тот факт, что парню было всего 15 лет, ее не смутил. В первый раз Катя решила сделать восьмикласснику «подарок» на 1 сентября.

– По любви, что ли, все случилось?

– Ну можно сказать и так... Понравился он мне. Мы вообще-то думали, что никто не узнает...

– А где все происходило, в доме ведь много народа жило?

– Да нет, немного. Там были только его бабушка с сестрой в одной комнате, а мы с Сашей спали на диване в зале.

– То есть, это никого не смущало, а потом вдруг заявили в полицию?

– Сама удивляюсь. Я не стала разбираться. Когда узнали обо всем, уехала домой. Потом егошная мама, тетя Оля (имя изменено), мне звонила, звала нас с родителями к ним на Новый год. Но у нас денег на дорогу не было. Да и позвонить я Саше не могла – тоже денег на телефоне нет. Так связь наша и оборвалась. А потом он позвонил и сказал, что мы расстаемся. Я сказала: «Ну ладно». После ко мне приехали из полиции и забрали меня. Но они сказали, что мне ничего особо не будет из-за беременности. Условка будет.

Как выяснилось, после расставания с Сашей Катя встретила третьего мужчину своей мечты. Костя (имя изменено) как раз освободился из колонии. Сейчас он увез возлюбленную в соседнее село Никольск, и у Кати уже 14 недель беременности.

Катя рассказала, что сейчас счастлива с новым мужчиной.

Оказалось, что обвиняемая уже давно находится в поле зрения полиции. Она состояла на учете в ПДН, когда была подростком. Девушка неоднократно сбегала из дома, у нее были проблемы с алкоголем. Максимальное наказание, которое грозит по инкриминируемой ей статье, – 4 года колонии. Но, вероятно, в данном случае девушка действительно сможет отделаться обязательными работами или условным сроком.

ОФИЦИАЛЬНО

Официальный представитель регионального СУ СК Лариса БОЛДИНОВА:

– В настоящий момент в отношении обвиняемой возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Ведется проверка.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Уборщице омского интерната вынесли приговор за секс с воспитанниками-подростками

Напомним, этот странный инцидент произошел в Полтавском районе. 32-летняя уборщица местной школы-интерната решила сделать «подарок» на 23 февраля двоим воспитанникам этого учреждения – мальчикам 14-ти и 15 лет. Возможно, обо всем так никто бы и не узнал. Но парни разболтали о своем приключении другим учащимся, и вскоре история о совращении подростков взрослой женщиной дошла до руководства интерната. Директор обратился в полицию, оттуда дело передали в Следственный комитет, а после в суд. (Далее...)

ИСТОЧНИК KP.RU