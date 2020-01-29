2020-01-29T13:06:58+03:00
Общество

«Я седею, у меня изжога»: Министр экологии Лобов рассказал о своей борьбе с выбросами в Омске

Чиновник уверен, что находится на своем месте
Станислав МУХИН
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Министр Илья Лобов.Министр Илья Лобов.Фото: пресс-служба правительства Омской области
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На фоне участившихся случаев выбросов в Омске министр природных ресурсов и экологии Илья Лобов дал подробное интервью. В нем он подробно остановился на своей работе и дал ей оценку. Как считает сам чиновник, отсутствие профильного образования и опыта на этой должности ему совсем не мешает.

- У меня большой опыт в менеджерской сфере. Я могу не знать отрасли, но быть на 80% успешным, применяя обычные методики менеджмента, - сказал министр в интервью "Коммерческим вестям". - 20% – это специфика, которую нужно добирать. Приехав сюда в составе команды, я, конечно, ужаснулся объему информации, в которую мне пришлось погрузиться. Не хватало знаний, понимания специфики региона.

Несмотря на неоднократную критику омичей, недовольных тем, что минприроды лишь выявляет факты выбросов, но чаще всего не находит их виновников, Илья Лобов дал понять, что буквально живет работой.

- Интересно работать на такой ответственной должности, я зашиваюсь, седею, у меня начинается изжога, но вместе с тем вывод всегда один и тот же. Сложно, иногда очень нервно – просыпаюсь и начинаю все обдумывать и потом не высыпаюсь, но это вовлечение в глобальные процессы, которые мы запустили, это реализация национальных проектов, – говорит чиновник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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