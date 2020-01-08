В омском воздухе выявили превышение концентрации пяти вредных веществ

В очередной раз жители Омска жалуются на выбросы в атмосферу. Социальные сети завалены жалобами. С утра жители многих районов почувствовали неприятный запах. По сообщениям омичей, в воздухе пахнет то ли газом, то ли аммиаком. С утра 8 января все социальные сети пестрят сообщениями о выбросах. Кто-то даже говорит, что из-за них заметил в воздухе туман.

- Нефтяники: 6-30 утра, густой туман и запах канализации. Просто ужас. Когда это закончится??? - пишет один омич.

- Нас опять травят. Выброс, по запаху как газ. Звонила в аварийную службу, сказали, мол, закройте окна и не выходите из дома, - жалуется другой житель.

- На Левом берегу нечем дышать! Ужасный запах сероводорода! - говорится в еще одной жалобе.

Комментариев от властей пока не поступало. Омичи в комментариях гадают, какое предприятие может быть источником выбросов.

Как оказалось, жалобы омичей начались ещё в ночь с 7 на 8 января. Горожане обрывают телефоны экстренных служб и передвижной экологической лаборатории. И не зря: в воздухе действительно нашли превышение концентрации вредных веществ. Ситуацию уже прокомментировали в омском минприроды:

- Результаты замеров эколаборатории показали превышения этилбензола (2,8 ПДК) и сероуглерода (2,68 ПДК). На автоматизированном посту наблюдений на ул. 4-я Поселковая зафиксированы превышения сероводорода (2,1 ПДК) и оксида углерода (1,02 ПДК), - пояснили в ведомстве. - На автоматизированном посту наблюдений на ул. 10 лет Октября превышение оксида азота (1,1 ПДК).

В данный момент передвижная эколаборатория контролирует состояние атмосферного воздуха в Советском округе. К ситуации подключился Роспотребнадзор и Роспотребнадзор.