2020-01-08T17:03:50+03:00
Общество

В омском воздухе выявили превышение концентрации пяти вредных веществ

Только за день на телефоны экстренных служб поступило более 300 жалоб на выбросы
Станислав МУХИН
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Из-за выбросов в Нефтяниках даже заметили утром туман.Из-за выбросов в Нефтяниках даже заметили утром туман.Фото: ВКонтакте
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В очередной раз жители Омска жалуются на выбросы в атмосферу. Социальные сети завалены жалобами. С утра жители многих районов почувствовали неприятный запах. По сообщениям омичей, в воздухе пахнет то ли газом, то ли аммиаком. С утра 8 января все социальные сети пестрят сообщениями о выбросах. Кто-то даже говорит, что из-за них заметил в воздухе туман.

- Нефтяники: 6-30 утра, густой туман и запах канализации. Просто ужас. Когда это закончится??? - пишет один омич.

- Нас опять травят. Выброс, по запаху как газ. Звонила в аварийную службу, сказали, мол, закройте окна и не выходите из дома, - жалуется другой житель.

- На Левом берегу нечем дышать! Ужасный запах сероводорода! - говорится в еще одной жалобе.

Комментариев от властей пока не поступало. Омичи в комментариях гадают, какое предприятие может быть источником выбросов.

Как оказалось, жалобы омичей начались ещё в ночь с 7 на 8 января. Горожане обрывают телефоны экстренных служб и передвижной экологической лаборатории. И не зря: в воздухе действительно нашли превышение концентрации вредных веществ. Ситуацию уже прокомментировали в омском минприроды:

- Результаты замеров эколаборатории показали превышения этилбензола (2,8 ПДК) и сероуглерода (2,68 ПДК). На автоматизированном посту наблюдений на ул. 4-я Поселковая зафиксированы превышения сероводорода (2,1 ПДК) и оксида углерода (1,02 ПДК), - пояснили в ведомстве. - На автоматизированном посту наблюдений на ул. 10 лет Октября превышение оксида азота (1,1 ПДК).

В данный момент передвижная эколаборатория контролирует состояние атмосферного воздуха в Советском округе. К ситуации подключился Роспотребнадзор и Роспотребнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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