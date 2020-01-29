2020-01-29T14:18:44+03:00
Общество

В Омске зафиксировали выброс сразу шести вредных веществ

Ситуацию ухудшило отсутствие ветра
Анна МИКУЛА
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Ситуацию усугубили неблагоприятные погодные условия.Ситуацию усугубили неблагоприятные погодные условия.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Во вторник, 28 января, омичи снова массово жаловались в Центр экомониторинга на химический запах в городе. При этом особенно отчетливо вонь чувствовалась в Центральном, Советском и Октябрьском округах.

– Наиболее сильный химический запах фиксировался в районе ПАО «Омский каучук». Отбор проб воздуха производился на проспекте Губкина, 8, и на дороге у указателя с направлением к бывшему картонно-рубероидному заводу, – сообщили в региональном минприроды.

Анализ отобранных проб воздуха на Губкина, 8 показал превышение предельно допустимой концентрации сразу по шести вредным веществам: аммиака (1,2 ПДК), оксида азота (4,0 ПДК), диоксида азота (1,6 ПДК), сероводорода (1,8 ПДК), метилмеркаптана (1,0 ПДК), этилбензола (1,6 ПДК). С подветренной стороны было зафиксировано превышение этилбензола (1,6 ПДК).

Ситуацию усугубили неблагоприятные погодные условия, о которых предупреждали в Обь-Иртышском УГМС. Из-за отсутствия ветра вредные примеси в воздухе продержались только ко вторнику, 29 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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