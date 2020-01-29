2020-01-29T05:19:29+03:00
Происшествия

В Омской области скончался еще один из 11 отравившихся техническим спиртом

Ранее умерли пять человек
Анна МИКУЛА
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В Омской области скончался еще один из 11 отравившихся техническим спиртомВ Омской области скончался еще один из 11 отравившихся техническим спиртомФото: Архив "КП"
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Напомним, трагедия случилась в селе Покровка Омского района. С сильнейшим отравлением в больницу попали 10 местных жителей. На следующий день такие же симптомы обнаружили еще у одного сельчанина. Пять человек скончались почти сразу.

Выяснилось, что все пострадавшие накануне покупали водку у соседа, 37-летнего Павла Бражникова. Тот признался следователям: купил 5-литровую канистру спирта у некоего Алика Кадиева, который утверждал, что сам пил эту жидкость и она нормальная. Бражников поверил «продавцу». Он разбавил смертельно ядовитый метанол водой, разлил по поллитровым бутылкам и распродал односельчанам по 100 рублей за штуку.

Бражникова на время следствия поместили в СИЗО, ему грозит до 10 лет колонии.

А накануне появилась новая информация о состоянии пострадавших. Как рассказали в пресс-службе областного минздрава, скончался еще один из тех, кто пил в тот день технический спирт. Его до последнего пытались реанимировать, но это не принесло результата. Еще двое сельчан продолжают находиться в тяжелом состоянии, троих уже отпустили из больницы домой.

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Трагедия произошла в селе Покровка под Омском. Сразу 10 местных жителей в возрасте от 27 до 73 лет попали в реанимацию с тяжелейшим отравлением алкоголем. Как выяснилось, вместо этилового, все они выпили смертельно ядовитый для человека метиловый спирт. В «лучшем» случае от отравления им наступают слепота и серьезные повреждения внутренних органов, в худшем – смерть. (Далее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

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