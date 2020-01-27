«Алик сказал, что сам пил – хороший спирт. Я и поверил»: Омич, насмерть отравивший 5 человек, рассказал, как продал паленый алкоголь

Трагедия произошла в селе Покровка под Омском. Сразу 10 местных жителей в возрасте от 27 до 73 лет попали в реанимацию с тяжелейшим отравлением алкоголем. Как выяснилось, вместо этилового, все они выпили смертельно ядовитый для человека метиловый спирт. В «лучшем» случае от отравления им наступают слепота и серьезные повреждения внутренних органов, в худшем – смерть.

Медики, к сожалению, не смогли спасти половину из отравившихся, за остальных пятерых продолжают бороться. Все выжившие рассказали об одном и том же – с 20 на 21 января все они отоваривались у односельчанина Павла с говорящей фамилией Бражников. Мужчина продавал им водку со «скидкой» – всего по 100 рублей за поллитра. Люди говорят, что Павел давно живет по соседству, поэтому они ему полностью доверяли.

25 января «продавца» задержали. Выяснилось, что он купил 5-литровую канистру технического спирта, развел его водой, разлил по бутылкам и распродал односельчанам. А сегодня, 27 января, в Куйбышевском районном суде решался вопрос о мере пресечения для него.

За решеткой в зале Бражников, судя по всему, чувствовал себя вполне уверенно. Как выяснилось, он в этом деле человек бывалый и уже был судим. Также мужчина рассказал, что у него на иждивении находятся четверо детей. А вот, как он объяснил, зачем «угощал» людей смертельным пойлом.

– Я купил спирт у Алика Кадилова, – пояснил несостоявшийся алкобарон. – Он мне сказал, что жидкость нормальная, он сам ее пил. Я поверил ему. У полицейских даже есть аудиозапись моего с ним разговора, которая подтверждает мои слова.

После этого судья уточнил считает ли Бражников справедливой мерой пресечения для себя арест на два месяца.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/757117" frameborder="0"></iframe> Омич, по вине которого погибли 5 односельчан и еще 5 попали в больницу, рассказал, зачем продал им паленый алкоголь.Анна МИКУЛА

– Справедливо, – не стал перечить подсудимый.

– Может, настаиваете на более мягкой мере пресечения, например, на домашнем аресте или подписке о невыезде?

– На более мягкой, – согласился и с этим предложением Павел.

Но как выяснилось при рассмотрении материалов дела, Бражников нигде не работает, подтвердить своей заработок не может, в официальном браке не состоит. Кроме того, участковый дал на него отрицательную характеристику – фигурант уголовного дела злоупотребляет алкоголем. Судя по тому, что не составил компанию потерпевшим на больничной койке, – не собственного производства. Также оказалось, что Павел пытался уничтожить улики своего преступления. С учетом всего этого и того, что он может оказать давление на свидетелей и скрыться от следствия, судья все-таки решил поместить Бражникова в изолятор на время следствия.

В СИЗО он проведет ближайшие два месяца. Если для изучения материалов его дела потребуется больше времени, срок заключения могут продлить. В свою очередь обвиняемый может обжаловать это решение в Омском областном суде. По ч. 3 ст. 238 УК РФ (хранение и сбыт суррогатной алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть дух и более лиц) Павлу Бражникову грозит до 10 лет колонии.

ОФИЦИАЛЬНО

«В селе Покровка проводятся поквартирные обходы»

Официальный представитель СУ СК России Лариса БОЛДИНОВА:

– Следователями проведены обыски, в ходе которых изъяты емкости с остатками спиртосодержащей жидкости, назначены судебно-химические и судебно-медицинские экспертизы, проводятся допросы, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. С целью выявления дополнительных фактов реализации спиртосодержащей жидкости сотрудниками полиции проводятся подворно–поквартирные обходы в селе Покровка. Совместно с районной администрацией организована профилактическая работа по предупреждению и пресечению аналогичных фактов отравления.