В Омске от отравления алкоголем умерли пять человек, еще пятеро в больнице

Трагедия случилась в селе Покровка под Омском. Там с острым отравлением были доставлены 10 местных жителей в возрасте от 27 до 73 лет. Пятеро из них скончались, за жизнь остальные сейчас борются медики.

Как выяснилось, все эти люди накануне пили спиртное, купленное у 37-летнего соседа Павла Бражникова. Тот признался следователям: незадолго до происшествия купил канистру с техническим спиртом, который он разбавил водой и разлил по поллитровкам. Несмотря на то, что он прекрасно знал, что в них смертельно опасный для людей метанол, мужчина начал продавать зелье под видом водки. Его односельчане, не заподозрив подвоха, быстро раскупили спиртное, которое продавали со «скидкой», по 100 рублей за бутылку.

Сейчас в обстоятельствах этого дела разбираются сразу в двух ведомствах – прокуратуре и Следственном комитете.

– Подозреваемый задержан, следователями проведены обыски, в ходе которых изъяты емкости с остатками спиртосодержащей жидкости, назначены судебно-химические и судебно-медицинские экспертизы, проводятся допросы, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, – рассказали в пресс-службе областного СУ СК. – Следствие сегодня обратилось в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. С целью выявления дополнительных фактов реализации спиртосодержащей жидкости сотрудниками полиции проводятся подворно–поквартирные обходы. Совместно с районной администрацией организована профилактическая работа по предупреждению и пресечению аналогичных фактов отравления.