Омич, которому врачи отказались перевязывать гниющую рану, умер

28 Янв. 2020 2020-01-28T07:02:55+03:00

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Печально закончилась история с пожилым омичом, которому врачи отказывались сделать перевязку в больнице. Добиваться помощи пришлось сыну пациента. Однако и он в течение суток так и не смог повлиять на медиков. В итоге мужчине пришлось перевязывать рану самостоятельно. А врачи только разводили руками.

После того, как видео разговора с медиками, сын выложил в соцсети, к ситуации подключился следком и лично его глава Александр Бастрыкин. Силовики проверяют действия врачей. Минздрав же провел проверку и признал: дежурный врач был обязан сделать перевязку. В итоге двоих медиков уволили.

Однако пациенту, оставшемуся без помощи, это уже не поможет. Через несколько дней после инцидента пожилой омич впал в кому. Как стало известно "Комсомолке", не выходя из нее, мужчина скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU