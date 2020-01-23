2020-01-23T07:03:32+03:00
Общество

Омскими врачами, отказавшими пациенту в перевязке, заинтересовался следком и Бастрыкин

Ведомство проведет проверку
Станислав МУХИН
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У мужчины страшные раны.У мужчины страшные раны.Фото: ВКонтакте
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Дикой историей из Горбольницы №11 заинтересовался следственный комитет и лично Бастрыкин. Напомним, в социальных сетях появилось видео, на котором омич уговаривает врачей больницы сделать его отцу перевязку. Под разными предлогами медики отказываются и ничего внятного сказать не могут. Между тем, сибиряк показал на ролике ужасную травму ноги своего отца - она вся в крови и уже посинела.

Хождение по кабинетам для омича закончилось тем, что он сам в итоге сделал эту перевязку. Минздрав уже принес родным пациента извинения от лица больницы. Там признали: дежурный врач был обязан сделать перевязку. К ситуации подключился следственный комитет и лично Александр Бастрыкин. Ведомство проведет свою проверку.

- Дежурный врач омской больницы, несмотря на просьбы, отказался делать перевязку ноги пожилому тяжелобольному пациенту, находившемуся на стационарном лечении с заболеванием сердца. В связи с чем сыну пенсионера самому пришлось делать перевязку отцу в антисанитарных условиях, - уточнили в пресс-службе следкома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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