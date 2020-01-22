«Ему теперь заживо гнить и умирать?»: В Омске сыну пациента пришлось заставлять врачей больницы сделать отцу перевязку

Не успела отгреметь история с пьяным омским травматологом, отказавшим людям в приеме, как появилась новая. В Городской больнице №11 отцу пациента пришлось буквально уговаривать врачей сделать ему перевязку. Несмотря на страшные последствия и нагноения раны, медики не спешили оказывать помощь пожилому человеку.

Пациенту нужна была перевязка ноги дважды в день. Страшная рана уже нагноилась, кожа посинела, а из-под бинтов начала сочиться кровь и сукровица. Из-за этого пенсионер перепачкал всю больничную койку. Устав от равнодушия врачей, он позвонил сыну и попросил его забрать.

- Позвонил отец и попросил забрать его домой, потому что умирать в больнице он не хочет. И перевязку никто так и не сделал, - рассказал Павел на видео в социальных сетях.

На выложенном им ролике видно, как мужчине буквально приходится выбивать перевязку для своего отца. Врачи под разными предлогами отказывались выполнять ее. Сначала один из медиков заявил, что у него наутро была другая информация о необходимости процедуры. Какая, внятно доктор так и не объяснил. В итоге посоветовал обратиться к лечащему врачу отца омича. Хотя именно лечащий врач и отправил мужчину к нему.

В кабинете уже дежурного врача сын пациента попытался поговорить по душам. Медик признавался, что всю систему оказания помощи нужно менять. И в качестве аргумента привел отсутствие у пациента перевязочного материала.

- У вас медсестры не умеют перевязки делать что ли? - удивляется в разговоре сын пациента.

- Ну они же на другое учились... Допустим, я не умею делать операции на сердце, - выпалил врач.

В ответ на это омич предложил собрать весь персонал и самому научить медсестер делать перевязку.

- Вы клятву Гиппократу давали! Зачем все это? Я к животным отношусь лучше, чем вы к людям. Я утром еще просил вас организовать перевязку! - недоумевал сын пациента.

- Ну я не смог решить этот вопрос, - честно признался медик. - До меня жалобы не доходили.

Павел предложил организовать работу так, чтобы сигналы от пациентов доходили через персонал до руководства.

- Вы пройдитесь по палатам. У людей там жалоб хватает!

Закончилось все тем, что мужчина за весь день так и не добился перевязки. Ее он сделал отцу сам. В минздраве уже начали служебную проверку, а в больнице принесли извинения родным пациента.

- Пациент получает всю необходимую терапию в полном объёме в городской больнице №11 в соответствии с имеющимися у него тяжёлыми заболеваниями. Врач, находящийся на дежурстве в стационаре, где оказывается наблюдение и помощь пациентам в круглосуточном режиме, обязан делать перевязки, если в этом возникла необходимость. По результату служебного расследования, в случае выявленных нарушений, виновные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности, - прокомментировали сутацию в минздраве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="404" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/756107" frameborder="0"></iframe> Омич упрашивает врачей больницы сделать отцу перевязку.

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