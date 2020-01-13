«Раскаялся и извинился»: В Омске пьяный травматолог отказал пациентам в приеме

Не было предела удивлению пациентов, которые пришли на прием в субботу 11 января. Всем им дежурный врач-травматолог отказал в оказании помощи. Причем многие омичи заметили, что 71-летний травматолог Евгений Батушенко, мягко говоря, нетрезв. Он объявил, что приема сегодня не будет. Причем одному из пациентов он буквально начал изливать душу. По его словам, он устал от постоянных приписок и завышения числа людей, которым оказали помощь. К тому же не устраивает медика с 40-летним стажем и маленькая зарплата в 30 тысяч рублей. Любопытно, что отрицать факт своего нетрезвого состояния доктор не стал.

В социальных сетях омичи неожиданно встали на сторону травматолога. Многие заявили, что понимают поступок Батушенко. Другие откровенно сопереживали и ругали минздрав. После того, как история получила огласку, травматолога временно отстранили от работы. Теперь ему грозит увольнение. Ситуацию уже прокомментировали в региональном минздраве.

- Батушенко пришел на работу утром в нетрезвом состоянии. Этот факт был зафиксирован медицинским персоналом. Заведующий травматологическим отделением незамедлительно вызвал на замену другого врача. Процесс оказания медицинской помощи в поликлинике не прерывался, и никто из пациентов не пострадал, - заявили в ведомстве.

Также в минздраве отметили, что после всей шумихи врач раскаялся в своих действиях и принес извинения. Однако вряд ли его это уже спасет: 13 января руководство примет решение о его увольнении. Чиновники также пообещали проверить данные о приписках по количеству принятых больных.