«Так работать нельзя!»: Скандал с тренером школы «Авангарда», который бил детей, прокомментировал Крылов

27 Янв. 2020 2020-01-27T10:22:16+03:00

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Председатель совета директоров ХК "Авангард" прокомментировал скандальную историю с детской спортшколой в Балашихе. Там тренер Игорь Николаев во время занятий бил 9-летних хоккеистов клюшкой по шлему. Инцидент сняли на камеры видеонаблюдения. После шумихи в СМИ руководство клуба решило уволить тренера. Тем не менее, некоторые родители все же встали на защиту опального специалиста.

Тем временем, ситуацию прокомментировал председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов.

- Ко мне никто не приходил, но ситуация для меня в этом смысле однозначная, тут даже обсуждать нечего. То, что сделал этот тренер – не наши методы, - заявил он. - Нельзя ставить результат во главу угла. В первую очередь мы воспитываем детей, личностей. Такие методы точно не наши. Я сейчас лечу в Омск, и там проведем специальное собрание с тренерами академии, чтобы они обратили особое внимание на этот случай. Так работать нельзя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/756739" frameborder="0"></iframe> Детский тренер бьет ребенка клюшкой по голове.

ИСТОЧНИК KP.RU