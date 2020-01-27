«Так работать нельзя!»: Скандал с тренером школы «Авангарда», который бил детей, прокомментировал Крылов
Председатель совета директоров ХК "Авангард" прокомментировал скандальную историю с детской спортшколой в Балашихе. Там тренер Игорь Николаев во время занятий бил 9-летних хоккеистов клюшкой по шлему. Инцидент сняли на камеры видеонаблюдения. После шумихи в СМИ руководство клуба решило уволить тренера. Тем не менее, некоторые родители все же встали на защиту опального специалиста.
Тем временем, ситуацию прокомментировал председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов.
- Ко мне никто не приходил, но ситуация для меня в этом смысле однозначная, тут даже обсуждать нечего. То, что сделал этот тренер – не наши методы, - заявил он. - Нельзя ставить результат во главу угла. В первую очередь мы воспитываем детей, личностей. Такие методы точно не наши. Я сейчас лечу в Омск, и там проведем специальное собрание с тренерами академии, чтобы они обратили особое внимание на этот случай. Так работать нельзя.
Детский тренер бьет ребенка клюшкой по голове.
ИСТОЧНИК KP.RU