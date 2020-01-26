«Он хороший - с ним мы стали сильным клубом»: За тренера школы «Авангард», бившего детей, вступились воспитанники и их родители

26 Янв. 2020 2020-01-26T06:34:43+03:00

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Неожиданный поворот получила история в детской спортшколе "Авангард" в Балашихе. В Сети появилось видео, как один из тренеров бьет 9-летних хоккеистов клюшкой по голове. В итоге руководство спортшколы решило расстаться с Игорем Николаевым и уволило его. Видео появилось в хоккейной группе "Держи передачу" в социальных сетях.

Однако некоторые родители все же вступились за специалиста. Они признают: меры воспитания у Николаева были жестковаты, но он сразу предупреждал об этом родителей.

- Он заранее говорил нам: кто хочет, чтобы с его ребенком были помягче, кто не согласен с такими решениями, говорите, - рассказал на видео один из родителей. - Он просто пытался показать им, что это серьезно.

Дети в ролике тоже были за уволенного Николаева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/756739" frameborder="0"></iframe> Детский тренер бьет ребенка клюшкой по голове.

- Он хороший тренер! Мы были никакие, а когда он пришел - стали сильным клубом, - сказал один из воспитанников.

А вот мнения родителей все же разделились. Стало известно и кое-что из внутренней кухни спортивной школы.

- Знаю папу одного из хоккеистов балашихинского "Авангарда"-2010. Он утверждает: родители (за исключением одной мамы) были за то, чтобы тренера Николаева оставили, - пишет в группе "Держи передачу" ее администратор журналист Александр Лютиков. - И накануне им это пообещали. Но потом видео слила в сеть та самая одна мама - и не уволить тренера было уже нельзя.

Родители вступились за тренера, который бил мальчика клюшкой по голове.vk.com/derzhi Знаю папу одного из хоккеистов балашихинского "Авангарда"-2010. Он утверждает: родители (за исключением одной мамы) были за то, чтобы тренера Николаева оставили. И накануне им это пообещали. Но потом видео слила в сеть та самая одна мама - и не уволить тренера было уже нельзя. Самое смешное (для кого-то, возможно, и страшное): родители мальчика, которому прилетело по голове, были за то, чтобы тренер продолжил работу. Сам мальчик говорит, что в шлеме ничего не чувствуется. Броня!

https://www.omsk.kp.ru/daily/27083.7/4154663/

ИСТОЧНИК KP.RU