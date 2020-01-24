2020-01-24T20:50:38+03:00
Общество

На видео сняли, как тренер школы «Авангарда» бьет ребенка клюшкой по голове

После жалоб родителей специалиста уже отстранили от подготовки команды [видео]
Станислав МУХИН
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Специалист стучал 9-летнему спортсмену клюшкой по шлему.Специалист стучал 9-летнему спортсмену клюшкой по шлему.
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Скандал грянул в детской хоккейной школе омского "Авангарда" в Балашихе. С 2019 года она работает на базе СШОР "Олимпиец". Родители нескольких ребятишек пожаловались руководству на тренера Игоря Николаева. Они заявили, что он излишне жесток со своими воспитанниками. Дети жаловались дома, что Игорь Юрьевич кричит на них, хватает и толкает на лед после неудавшихся у них упражнений.

Команда, которую тренировал Николаев.

Команда, которую тренировал Николаев.

Когда руководство детской спортшколы подняло видеозаписи с камер наблюдения, все описанное подтвердилось. Николаев не только толкал и хватал детей, но и некоторым стучал клюшкой по хоккейному шлему. Таким образом, специалист воспитывал своих подопечных, которым было всего 9 лет.

После случившейся шумихи тренера отстранили от работы. Вот, как комментируют ситуацию в пресс-службе ХК "Авангард". Факт инцидента там отрицать не стали.

- Поступило обращение родителей команды 2010 г.р., клубом были запрошены видеоматериалы с тренировок. Сейчас проводится проверка, на время которой тренер отстранен от выполнения своих обязанностей, - рассказали в ХК "Авангард".

Игорь Николаев и сам в прошлом хоккеист.

Игорь Николаев и сам в прошлом хоккеист.

Интересно, что многие родители, несмотря на жесткие методы воспитания, были довольны Николаевым.

- Результаты были достигнуты во многом благодаря жесткой дисциплине, - рассказывает папа юного хоккеиста, которого Николаев тренировал в другом городе. - Так и с нашими мелкими тренер начал сразу жестко. Для неподготовленного уха это казалось немного чересчур: крик и напор тренера были такими сильными, что я и сам, в свои 33 года тоже, наверное, выполнял все, чего требует Игорь Юрьевич.

Однако дети все же побаивались грозного тренера. Как выяснилось в школу "Авангард" Николаев пришел совсем недавно. Здесь он проработал всего три месяца. Раньше же он занимался с детьми в Новокузнецке. Правда, там он тренировал ребят значительно старше - 2002-2003. Однако из-за проблем с финансированием в детской спортшколе Новокузнецка, которая считается сильнейшей в стране, начались проблемы. Многих перспективных ребят из команды Николаева перекупали более успешные школы из других регионов. Это, конечно, сказывалось на силе его клуба. Тем не менее, его подготовка давала результат.

- За 8 лет выступлений на зональных и региональных первенствах проиграли всего лишь одну игру! Школы с хорошим финансированием игроков начинают покупать за долго до того, как они становятся профессионалами, - рассказал "Комсомолке" один из родителей бывшего воспитанника тренера Николаева. - За три года до выпуска из-за этого расположение команды покинуло больше половины игроков. И, естественно, не самых плохих, раз за них платились деньги. Команду каждый раз после отъезда очередного школьника приходилось переформатировать. Несмотря на эти трудности, благодаря тренерскому таланту 16-летние пацаны Николаева берут бронзу в финале Первенства России среди клубных команд 2002 г.р., обыграв таких грандов как питерский СКА и казанский "Ак Барс"! А некоторые игроки вызываются в юношескую сборную страны.

При этом многие родители признают: Игорь Юрьевич действительно жесткий тренер. Но все его считают специалистом, дающим результат. Многие, даже те, кто знал его непростой характер, хотели, чтобы их детей тренировал именно Николаев. О многом говорит и реакция некоторых мам и пап, узнавшим, что специалист уволился из спортшколы Новокузнецка. Там в Интернете буквально писали петиции. Общий посыл их таков: "Не хотим другого тренера - верните Николаева!"

- Постоянно выбивая дополнительный лед, катая их по турнирам, пусть и за счет родителей и спонсора, которого сам же и нашел, Николаев стал занозой для администрации школы. Даже такой сильный и жесткий человек, не выдержал, плюнул и написал заявление об уходе. Не хотим другого тренера - верните Николаева! - написали несколько месяцев назад в петиции родители ребятишек из Новокузнецка.

Сам же уходящий тренер тоже напоследок растрогался. И написал родителям своих воспитанников по Новокузнецку теплые слова в общей группе одного из мессенджерей.

Прощальное сообщение Николаева в группе для родителей его воспитанников в Новокузнецке.

Прощальное сообщение Николаева в группе для родителей его воспитанников в Новокузнецке.

- Вы меня сегодня положили на лопатки, уважаемые родители! Спасибо каждому, что появились в моей жизни. Ваши дети сводят меня с ума! К ним летишь и ждешь каждой тренировки, - не скупился на похвалу Николаев. - За эти два года я не мог сказать, какие вы умнички!!! В таких детей и родителей влюбляешься по уши. Спасибо за хоккейный труд!

А дальше было это видео и скандал в детской школе "Авангарда" в Балашихе.

Детский тренер бьет ребенка клюшкой по голове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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