Омских медиков, отказавших больному в перевязке, уволили
Инцидент произошел в городской больнице № 11 в Омске. Сыну пациента пришлось буквально уговаривать медиков сделать отцу перевязку, которая требовалась дважды в сутки. Несмотря на то, что раны на ногах пожилого мужчины уже загноились, в помощи ему отказали. Сыну пришлось делать ему перевязку самостоятельно. Он пожаловался на происходящее в соцсети. История разлетелась по СМИ, и вскоре ее поставил на личный контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Оперативно меры приняли и в минздраве.
– По факту, происшедшему в городской больнице № 11, связанному с отказом пациенту провести перевязку в терапевтическом отделении 20 января, администрация медучреждения провела служебное расследование, – рассказали в региональном ведомстве. – Были выявлены нарушения своих должностных обязанностей со стороны двух медицинских работников – дежурного терапевта и хирурга. Вынесено дисциплинарное взыскание. С работниками расторгнуты трудовые отношения 22 января.
ИСТОЧНИК KP.RU