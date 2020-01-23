Омских медиков, отказавших больному в перевязке, уволили

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:15:09+03:00

Вот такая рана у одного из пациентов, которому приходится выбивать процедуру по перевязке. Фото: ВКонтакте

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Инцидент произошел в городской больнице № 11 в Омске. Сыну пациента пришлось буквально уговаривать медиков сделать отцу перевязку, которая требовалась дважды в сутки. Несмотря на то, что раны на ногах пожилого мужчины уже загноились, в помощи ему отказали. Сыну пришлось делать ему перевязку самостоятельно. Он пожаловался на происходящее в соцсети. История разлетелась по СМИ, и вскоре ее поставил на личный контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Оперативно меры приняли и в минздраве.

– По факту, происшедшему в городской больнице № 11, связанному с отказом пациенту провести перевязку в терапевтическом отделении 20 января, администрация медучреждения провела служебное расследование, – рассказали в региональном ведомстве. – Были выявлены нарушения своих должностных обязанностей со стороны двух медицинских работников – дежурного терапевта и хирурга. Вынесено дисциплинарное взыскание. С работниками расторгнуты трудовые отношения 22 января.

ИСТОЧНИК KP.RU