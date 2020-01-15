Омич, погибший в ДТП на Ленинградском мосту, ехал на угнанном авто

15 Янв. 2020 2020-01-15T06:57:16+03:00

После аварии тело водителя было так обезображено, что его личность смогли установить только по отпечаткам пальцев

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Напомним, страшное ДТП случилось вчера, 14 января, утром на Ленинградском мосту. Лоб в лоб столкнулись микроавтобус «Рено» и ВАЗ. От удара легковушку буквально разорвало на части. Сидевший за рулем мужчина погиб на месте.

А вскоре выяснилось, что «семерка» числится в угоне. 28-летний владелец обратился в полицию за несколько часов до ДТП. Он рассказал, что приехал в 16-й Военный городок на суточное дежурство. А утром обнаружил пропажу машины.

– По результатам дактилоскопии удалось установить личность погибшего в ДТП на Ленинградском мосту, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – За рулем автомобиля ВАЗ-2107, угнанного из мкр 16-й Военный городок, находился житель города Омска 1995 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/754546" frameborder="0"></iframe> Смертельная авария в Омске.Видео: "Инцидент Омск"

ИСТОЧНИК KP.RU